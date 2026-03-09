Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 17:04h.

Marta Peñate, ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', es una edición más colaboradora en 'Conexión Honduras', donde ha hablado de su vida de casada con Tony Spina, con el que se casó hace tan solo unos meses en los Cayos Cochinos.

En el programa no le dio tiempo a dar su opinión al completo de la discusión entre Marisa Jara, Maica Benedicto y Claudia Chacón y ha querido comentar en X que cree que la modelo mintió en un detalle crucial por unas frases contradictorias que le dijo a la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO'.

El conflicto entre las habitantes de Playa Derrota comenzó cuando Maica pidió a sus compañeros que desinfectaran con jabón el cuchillo con el que se había cortado Marisa porque le quedaba sangre. "No tengo nada, en cosas peores habrás metido tú la mano", le respondía la modelo y, pese a que la murciana le explicaba que era porque es "muy escrupulosa", se desencadenó la tensión entre ellas.

"Marisa ha sido una mentirosa. Dice que desconocía el TOC de Maica, pero le dijo: 'Siempre haces lo mismo en todos los realities'; cariño, si has visto sus realities, sabes su TOC. No mientas", ha tuiteado Marta Peñate acerca de esa discusión y es que está convencida de que quien ha visto 'GH 19' o la tercera edición de 'GH DÚO' sabe que para Maica la limpieza es fundamental y que es muy escrupulosa.