Pedro Jiménez 10 MAR 2026 - 23:55h.

La lata de comida... o lo que es lo mismo, la "lata de la discordia", ha obligado a abrir la zona roja de 'Supervivientes'. Una zona roja que se ha abierto para tratar todo el tema del robo de Álex Ghita que causó tanto revuelo durante el estreno del 'Conexión Honduras' el pasado domingo. Ha sido al comienzo del programa cuando, sin más dilación, los concursantes han visto al completo toda la secuencia, por orden cronológico, del robo de Álex Ghita en 'Playa Victoria', y las reacciones no han tardado en llegar.

En las imágenes se puede ver cómo Álex Ghita les pregunta al resto de sus compañeros si va a por un coco que hay cerca de la playa. Tras la aprobación del resto de concursantes, Ghita se dirige a la zona en cuestión y se guarda una lata. No contento con eso, se la lleva a un lugar seguro y se come gran parte de lo que había en el interior de ella.

Pero, durante la gala de este martes, hemos visto un detalle que ningún superviviente se esperaba: Álex Ghita, en un momento dado, bebe también el agua de uno de los cocos que abre. Gerard Arias se percata de que falta agua y confiesa lo extraño que le parece. No obstante, la convivencia transcurre con normalidad.

La reacción de los concursantes de 'Supervivientes'

Al ver la primera parte de la secuencia, la reacción del grupo ha sido un tanto moderada, menos Gerard Arias, que se ha mostrado una vez más muy contundente con su compañero de playa: "No me sorprende nada. Bastante caña le metí el otro día... debería haberse pensado si venir o no venir", ha dicho un Gerard que ve a su compañero como "un geta".

Pero ha sido con las segundas imágenes -en donde Álex Ghita sale bebiendo agua de uno de los cocos- cuando sus compañeros se han echado como nunca encima de él, con Alberto Ávila muy pero que muy enfadado y tachándole de "sinvergüenza" (y llegando a asegurar que si hablara le llevarían "preso"): "Es otro día y otro y otro... que tenga que verle hacer estas cosas. ¡Y yo sintiendo pena por ti!"

Paola Olmedo también se ha mostrado muy cabreada, pero Álex Ghita no se acobardaría ante esta, lanzándole un dardo: "Yo no tengo tanta paciencia como José María Almoguera".