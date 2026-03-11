Lara Guerra 11 MAR 2026 - 03:21h.

'Supervivientes. Tierra de Nadie' ha comenzado con la emisión de las imágenes al completo del robo de la lata de Álex Ghita. Estos hechos han hecho que María Lamela inaugure la zona roja; donde todos ellos debaten lo sucedido durante la semana.

Con dos barriles en el medio de cada una de las playas, la presentadora daba paso a la dinámica: "Cada uno de vosotros tiene que señalar a un compañero como castigado de vuestro equipo. Tenéis que escribir el nombre y decirme el motivo rápidamente". Alejandra era la primera en mencionar al concursante elegido: "Álex porque obviamente las razones son obvias-. Ha robado, ha hecho el show de abandonar y no se quiere ir". Álvar, Ivonne, Alberto, Paola también elegían a Ghita e incluso él mismo colocaba su nombre en la pizarra porque "hay que ser consecuente".

Llega el turno de la playa contraria, en el que, Claudia, Alba, Ingrid, Maica y Aratz coincidían en sus pizarras con el nombre de Gabriela Guillen. En el caso de Gabriela elige a Maica, Soto a Claudia, Marisa a Soto y Jaime a Marisa. Por mayoría, Gabriela es la elegida como la castigada de su equipo.

Álex Ghita y Gabriela Guillén descubren lo que hay bajo las vasijas

Tras esto, María les pedía que se colocaran al lado de cada uno de los barriles y eligiesen entre ellos con cuál quedarse. Pese a que Álex ya había tomado la decisión sin ser consensuado con Gabriela, esta pasaba a elegir el de Ghita. Después de intercambiarse el barril, Lamela les anuncia una gran noticia: "A mi señal tendréis que romper la vasija de un martillazo y ver el líquido que sale de su interior. Si sale verde hay recompensa, pero si sale rojo será un castigo individual".

Álex era el primer concursante en romper su vasija y su líquido es...rojo. Gabriella conseguía una lata de garbanzos y el castigado castigado de la semana será "el encargado de cuidar el fuego. Si se incumplen las normas, el fuego se apagara para su playa".

Las dos playas estallan con Álex Ghita

Ni dos semanas del concurso y un robo salía a la luz. Gerard Arias desvelaba que había desaparecido una lata de la dotación. Todas las miradas al descubrir esta información señalaban directamente a Álex. Después este finalmente asumía la culpa, pese a esto ambas playas estallaban contra él, nombrándole como "el peor supervivientes".

