Telecinco.es 11 MAR 2026 - 14:00h.

Tras los primeros días de convivencia extrema y sonadas broncas, las máscaras empiezan a caer. Nuestros colaboradores analizan quiénes son los concursantes que están dando un giro a su imagen pública

Tras la huella televisiva de Toni Elías, Alberto Ávila y otros supervivientes antes de la aventura más extrema

Los primeros días de 'Supervivientes' están siendo de todo menos tranquilos. Tras una semana marcada por robos de comida históricos, evacuaciones médicas y tensiones acumuladas por falta de sueño, los concursante ya están mostrando su verdadera cara. El hambre aprieta y las estrategias salen a la luz, mostrando que el perfil que muchos traían desde España no tiene nada que ver con su actitud real en la arena.

Ante todo este cambio, hemos querido preguntar a nuestros colaboradores por el nombre más sonado de la edición: ¿Qué concursante le está sorprendiendo más a los expertos? Sus respuestas nos dejan claro que el pasado televisivo a veces engaña.

Paola y la redención definitiva de Gerard

Leticia Requejo y Pepe del Real lo tienen clarísimo. Para la periodista, el gran descubrimiento está siendo Paola Olmedo, ya que lejos de mantenerse en un segundo plano, está completamente "entregada a la causa", generando tramas constantemente y demostrando que "no se calla ninguna". Una actitud guerrera que, según ella, la puede llevar muy lejos en el concurso.

Sin embargo, la confesión más brutal llega de la mano de Pepe del Real al hablar de Gerard, ya que no se muerde la lengua y admite que juzgó muy duramente su pasado en 'La Isla de las Tentaciones'. Pepe expresa que pensaba que el catalán era "un desgraciado", pero en apenas dos programas se ha dado cuenta que es un chico muy disciplinado y organizado. Para el colaborador, Gerard ha dejado atrás la imagen de "niñato" para demostrar que en Honduras es "un hombre de verdad".

El carácter de Marisa y el espíritu de Alberto

Giovanna González se queda, sin duda, con Marisa Jara. Acostumbrada a verla "muy tranquila" en sus entrevistas y exclusivas del corazón, la periodista reconoce que su reciente e inesperada bronca en la isla la dejó a cuadros y celebra que le encanta verla entrar "en polémica, en alegatos y broncas".

Por su parte, José María Almoguera barre hacia el terreno físico destacando el "espíritu ganador" de Alberto. Le fascina verle tan luchador en cada prueba, asegurando que va a dar "muy buen contenido" si sigue con esa garra.

Finalmente, Miguel Frigenti coincide con Pepe en señalar a Gerard por sus ganas de implicarse "en todas las movidas". Aunque, le lanza una advertencia: el concursante camina por una "línea muy fina" y, si se pasa de intensidad, corre el riesgo de convertirse en alguien excesivamente "pesado" para la audiencia.

Dale play a los vídeos para disfrutar del análisis completo de nuestros colaboradores.