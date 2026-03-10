Giovanna González, Alejandra Rubio, Pepe del Real y Leticia Requejo tienen claro quién debería ser el expulsado de este jueves en la gala de 'Supervivientes'

La aventura de ‘Supervivientes 2026’ ya ha comenzado en Honduras y, apenas unos días después del estreno, la convivencia entre los concursantes ha empezado a generar sus primeras tensiones. Las pruebas iniciales han dividido a los participantes en dos playas y han dejado a cuatro famosos en la cuerda floja: José Manuel Soto, Marisa Jara, Toni Elías y Álex Ghita, que se disputan convertirse en el primer expulsado de la edición.

Las primeras nominaciones llegaron tras el estreno del reality y la disputa de los juegos de líder. El cantante José Manuel Soto fue el más votado por sus compañeros en su equipo, mientras que el líder decidió nominar directamente a Marisa Jara. En la otra playa, Álex Ghita recibió la mayoría de votos del grupo y el líder señaló a Toni Elías como cuarto nominado.

Sin embargo, el nombre que más está dando que hablar en los primeros días de convivencia es el de Álex Ghita. El concursante protagonizó una de las primeras grandes polémicas de la edición tras reconocer que había guardado para él una lata de comida que pertenecía al grupo y habérsela comido posteriormente. Su confesión provocó un fuerte enfado entre sus compañeros, que lo acusaron de actuar de forma egoísta en un concurso donde la comida es uno de los bienes más preciados.

Este gesto ha marcado el debate tanto dentro como fuera de la isla y también en los programas de Telecinco que analizan la actualidad del reality. En ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, varios colaboradores han respondido a la pregunta clave de la semana: ¿quién será el primer expulsado?

Decisión unánime entre los colaboradores de televisión

El colaborador Pepe del Real se mostró especialmente duro con Ghita y no dudó en señalarlo como el concursante que debería abandonar la aventura: “Por favor, que salga. Es un desgraciado. Tú no puedes jugar con la comida en un concurso de supervivencia ni mofarte de tus compañeros. Si alguien juega con la comida en ‘Supervivientes’, es motivo suficiente para romper con esa persona”.

Más dividida se mostró Leticia Requejo, quien cree que Ghita podría ser expulsado, aunque pide que el público lo salve: “Creo que va a ser Álex Ghita y desde aquí hago campaña para que no sea él. Es verdad que está feo robar, pero las tramas que está dando en solo tres días me parecen maravillosas. Amo a Marisa Jara, pero veo que se le puede complicar la supervivencia”.

Para muchos defensores, la carencia de comida va a ser el obstáculo principal. Miguel, el marido de Marisa Jara, expresa que, una vez superado el pánico que le tenía al helicóptero, lo que más le va a costar a su mujer es, sin duda "el hambre sobre todo", asumiendo que lo va a pasar realmente mal. En la misma línea se posiciona Elsa Anka al hablar de Jaime Astrain, aunque sabe que le va a costar adaptarse el estómago vacío, confía en su espíritu competitivo y supera "que se apañe" para ganar las pruebas de recompensa. Sin embargo, a medida que pase el tiempo hay otros factores que pueden empezar a cobrar gran importancia.

