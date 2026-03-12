¿Egoísmo o estrategia? Los colaboradores analizan por qué Almudena abandonó a Borja y Darío

Telecinco.es 12 MAR 2026 - 22:00h.

El triángulo amoroso más explosivo de la televisión se ha roto en Honduras, ya que Almudena decidió dejar de lado a su novio y su ex para vivir su propio concurso, una maniobra que ha dado lugar a la polémica.

Llegaban a Honduras con la mochila cargada de cuentas pendientes tras su intenso paso por 'La Isla de las Tentaciones'. El trío formado por Almudena, su pareja actual, Borja, y su ex, Darío, prometía ser la gran bomba de relojería de esta edición. Sin embargo, la organización de 'Supervivientes' no ha tardado en ponerles contra las cuerdas con una decisión que lo ha cambiado todo.

Almudena se encontró común dilema: continuar la aventura aislada junto a sus dos grandes quebraderos de cabeza amorosos o unirse al resto de sus compañeros en la playa y vivir su propio concurso de forma independiente. Para sorpresa de algunos (y alegría de muchos), la superviviente lo tuvo claro y decidió volar sola, dejando a los dos hombres en la playa. Ante esto, le hemos preguntado a nuestros colaboradores la gran duda: ¿ha sido una decisión puramente egoísta o una jugada maestra de inteligencia?

Empoderamiento y superación personal

Para Adriana Dorronsoro, no hay debate posible: la maniobra le parece "súper inteligente" y no oculta su alegría ante el paso al frente de la concursante, celebrando que por fin se haya desvinculado de las ataduras de su pasado y su presente sentimental.

La colaboradora aplaude que Almudena haya decidido priorizarse, asegurando que "ya era hora de que pensase en sí misma y no ni en su ex ni con el que está ahora". Para ella, el objetivo de ir a Honduras es claro: enfrentarse a la supervivencia extrema para "demostrarse que puede superarse". Por eso, Adriana expresa que le encanta que la concursante haya tenido la valentía de irse sola y "les haya dejado fuera" de su aventura.

Una dosis y dura realidad para Borja

Omar Suárez coincide plenamente en que ha sido una decisión "muy inteligente" y, sobre todo, "muy práctica", además extrae una lectura bastante más dolorosa de esta separación.

Lejos de verlo solo como un acto de empoderamiento, Omar cree que este desmarque destapa los verdaderos sentimientos de la supervivientes hacia su actual pareja. El periodista cree que con este movimiento "ha quedado claro que Almudena pasa olímpicamente de Borja", rematando su intervención con un irónico y demoledor "lo siento por ti" dirigido directamente al novio abandonado. Esta ruptura marcará sin duda un antes y un después en el concurso de Almudena y en la convivencia de la isla, dejando a la audiencia expectante ante los próximos episodios y el destino de Borja y Darío.

Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo y el intenso debate de nuestros colaboradores.