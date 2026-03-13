Antía Troncoso 13 MAR 2026 - 02:22h.

El cantante recibe una sorpresa de lo más especial en plena gala de 'Supervivientes 2026' con motivo de su 65 cumpleaños

¡Sorpresa total! Álex Ghita descubre que no es el primer expulsado de 'Supervivientes 2026' y conoce su nuevo destino: "¿Esto es una broma?"

Compartir







Durante la gala de esta noche, José Manuel Soto, que cumplía hoy 65 años, recibía una especial sorpresa en plena gala. Antes de que esto sucediese, el concursante se sinceraba con el presentador sobre cómo estaba viviendo este día tan señalado lejos de los suyos. Lo que no se esperaba era que el programa lo sorprendiese.

Hace una semana desde que arranco el concurso más extremo de la televisión, 'Supervivientes'. Tan solo siete días después, las duras condiciones en las que se encuentran los concursantes empiezan a pasarles factura. Una situación tan complicada, que hace que todos se acuerden de sus seres queridos, a los que tienen a kilómetros de distancia.

En un día tan señalado como su cumpleaños, José Manuel Soto le explicaba al presentador cómo se encuentra: "Estoy bien, un poquito débil, porque tengo hambre, pero bien, estoy tranquilo". También, hablaba sobre su familia y lo presente que la tiene: "Somos una familia muy unida, entonces los llevo presentes siempre. En este momento un poco más porque sé que ellos están pendientes de mí y preocupados por mí".

"Es la primera vez que no estamos juntos en el día de mi cumpleaños, pero buen nos veremos pronto. Ellos saben que voy a hacer todo lo posible por estar el máximo tiempo. Aunque soy un hombre mayor, me encuentro bien y quiero demostrarme que soy capaz todavía de asumir ciertos retos", añadía.

La sorpresa de José Manuel Soto

Era justo en ese momento cuando Jorge Javier le anunciaba al concursante que tenía una sorpresa muy especial para él: "José Manuel, hay una persona que quiere decirte algo, y es Jaime, tu hijo". Acto seguido, el hijo del cantante conectaba en directo con su padre y le lanzaba el siguiente mensaje de ánimo y cariño.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Imagínate las hamburguesas que me he comido aquí en al catering", le decía Jaime a su padre, entre risas, para seguidamente dedicarle unas bonitas palabras: "Te quiero mucho. Todos te queremos. Estamos orgullosísimos de ti. Lo estas bordando, estás sembrado como tú eres, con clase, categoría y con 65 años que no se cumplen todos los días. Te queremos, mucho".

Unas palabras que emocionaban al concursante, que respondía a su hijo: "Me acuerdo mucho de ti aquí. Te lo pasarías muy bien porque eres un tipo muy cachondo y positivo. Me acuerdo mucho de toda la familia, sobre todo de mamá, que la quiero mucho". ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!