Los concursantes abordaban en la palapa de 'Supervivientes 2026' los conflictos que están empezando a surgir en ambas playas. Uno de ellos el de Gerard Arias y el de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, el que comenzaba con el nieto del conocido aventurero desahogándose con sus compañeros de las decisiones que su compañero toma respecto a la convivencia y esto podía escucharlo Gerard, lo que acababa con todos los compañeros posicionándose.

Gerard es el que se encarga en gran parte del tiempo de la pesca, lo que molestaba a Alvar y así se lo hacía saber a Alejandra de la Croix y a Toni Elías: "Al final, ni pesco. Siempre se acaba el tiempo y me quedo sin hacer lo que quiero. Con el fuego y con muchas otras cosas también. Siento que me estoy quedando atrás".

Gerard escuchaba estas palabras desde la palapa, las que no entendía: "Ya he dicho al resto que no soy más que nadie ni tomo decisiones, pero cuando algo me molesta yo se lo digo a la persona". El que no dudaba en relatar a su compañero lo que no le gusta de él: "Creo que todos somos un equipo y las cosas las digo de frente, no me hace gracia que no se me diga claro y sí a las espaldas". Explicando lo que más le había molestado de todo esto.

Algo de lo que Alvar también se pronunciaba tras escuchar a su compañero y Jorge Javier Vázquez preguntaba al resto de compañeros que pensaban sobre esto, los que se posicionaban dando argumentos, a lo que Gerard reaccionaba: "Si es lo que piensan a mí me parece bien, yo sigo diciendo que tengo mis cosas, que soy el primero que me equivoco, pero todo lo que hago es por el equipo".

