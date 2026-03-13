Pedro Jiménez 13 MAR 2026 - 01:32h.

Marisa Jara, a Jaime Astrain: "Te crees que esto es la Fashion Week"

Marisa Jara y Jaime Astrain han protagonizado un tenso cara a cara durante la última entrega de 'Supervivientes' que Telecinco ha emitido este jueves. Todo ha ocurrido ante la pregunta de Jorge Javier a Marisa Jara: "¿Jaime la tiene tomada contigo?". "Tengo la sensación de que sí", ha comenzado diciendo la actriz, que no ve normal la actitud que ha tenido el modelo nominándola después de lo mal que lo ha pasado en la playa (estuvo a punto de abandonar).

"Esto en mi tierra se llama suavón", ha dicho Marisa Jara, contando a todos los que significa este concepto muy utilizado en Andalucía. "Es el que va por delante tuya en plan ahí todo mono y luego, por detrás, te traiciona por detrás", ha señalado la concursante. Jaime Astrain, por su parte, se ha mostrado muy "sorprendido": "Le importan las cosas cuando hay cámaras". En ese momento, el modelo le ha mandado callar a Marisa Jara y esta se ha mostrado tajante: "Tú a mí no me mandas callar".

"El que está todo el día con la carita así con las cámaras eres tú", ha subrayado Marisa Jara, visiblemente cabreada, asegurando que Jaime Astrain se cree que 'Supervivientes' es la Fashion Week. Jaime Astrain ha contado la razón por la que nominó a Marisa Jara y ha desvelado que cuando esta le dijo que le había molestado su gesto fue "cuando estaban también las cámaras". Marisa Jara le ha tachado de "embustero": "No coordinas bien".

"Vas a por la más débil"

La cosa entre ellos, lejos de arreglarse, ha ido a más, con Jaime Astrain echándole en cara que se "tira dos horas en la arena" de la playa: "Más quisieras tú tener mi idead, mi currículum de salud y hacer el esfuerzo que hago yo. Soy una persona que ha pasado por 21 operaciones y no puedo hacer la mitad de la cosas. Vas a por la más débil, pero me da igual", ha dicho Marisa Jara.