Así ha apoyado Rodri López a su compañera de edición su apoyo tras haber sido nominada el pasado jueves

Aratz Lakunza provoca el gran estallido de Claudia y desconcierto en la palapa con su decisión como líder en las nominaciones: "Me parece muy rastrero"

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El pasado jueves, la gala de 'Supervivientes' dejaba a cuatro nuevos nominados: Toni Elías, Almudena Porras, Marisa Jara e, inesperadamente, Claudia Chacón. Y es que fue Aratz Lakunza quien nominó directamente a la expareja de Gilbert, provocándole un gran enfado:

Sin embargo, ya no hay vuelta atrás, por lo que la gente de fuera que está con la mallorquina debe poner toda la carne en el asador pidiendo el voto a través de sus redes sociales. Uno de ellos ha sido Rodri, su compañero de edición y expareja de Helena con quien actualmente ninguno de los dos tiene relación por el acercamiento que tuvieron Gilbert y ella, todo ello después de que Helena asegurase que Claudia y Rodri se besaron: aquí las pruebas.

Al parecer, ambos continúan teniendo relación pues el de Madrid no ha dudado en mostrarle su apoyo a la superviviente a través de un storie. "Mi hermanita está nominada. Todos a votar en la app de Mediaset Infinity para salvarla y que pueda seguir disfrutando de 'Supervivientes'. Gracias".

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Otros compañeros de edición muestran su apoyo

Rodri no ha sido el único en mostrar su apoyo a Claudia Chacón puesto que Mayeli Díaz mostraba su voto para salvarla a través de la aplicación. También lo ha hecho Cris Castillo, con quien cayó en la tentación Darío, asegurando que "lo está haciendo genial". Andrea, exgranhermano de la última edición también se ha pronunciado al respecto, mostrando su apoyo tanto a ella como a Almudena refiriéndose a ellos como "dos reinas". Aitor, con quien se besó la superviviente en República Dominicana, al igual que Andrea ha pedido el voto para sus compañeras del reality. Y, por último, la actual ilusión de Claudia: