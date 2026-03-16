Adriana Dorronsoro y Omar Suárez, expertos en realities y en relaciones, han valorado los puntos de inflexión que hacen que apuestes o tires la toalla en una relación

"Siempre cree que tiene la razón": quién es la más dramática de 'Casados a primera vista'

Compartir







Las últimas entregas de ‘Casados a primera vista’ han dejado a los espectadores con más preguntas que respuestas. Las parejas del experimento social atraviesan momentos decisivos en los que las pruebas de fuego de la convivencia, las expectativas y las diferencias personales empiezan a pesar tanto como la ilusión inicial con la que aceptaron casarse con un desconocido.

¿Cuándo se debe apostar por una relación?

En los programas más recientes, varias de las relaciones han entrado en una fase crítica. Tras las primeras semanas de convivencia y las inevitables tensiones del día a día, algunos matrimonios han demostrado que la química inicial no siempre se traduce en una conexión profunda. Las discusiones sobre la falta de complicidad, la sensación de no sentirse valorado o las dudas sobre el futuro han sido protagonistas en más de una pareja.

Mientras algunos participantes intentan seguir apostando por la relación y encontrar puntos de encuentro, otros han decidido que no merece la pena seguir. Precisamente ese debate, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, —cuándo insistir y cuándo soltar— ha sido uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa a los colaboradores que analizan el programa.

Para Adriana Dorronsoro, la clave está en el bienestar personal y en ciertos pilares básicos de cualquier relación. La periodista señala que hay señales claras que indican cuándo una relación deja de ser sana, especialmente cuando desaparecen elementos fundamentales como la admiración o el respeto mutuo.

En esa misma línea reflexiona Omar Suárez, quien apunta que luchar por una relación solo tiene sentido cuando ambas partes están igual de implicadas. En su opinión, el problema aparece cuando el interés deja de ser recíproco, algo que, según comenta, en el programa se ha podido ver con bastante claridad en algunos momentos recientes.

Elegir la perfección: ¿en tu pareja o en la relación?

Otro de los debates que ha surgido a raíz de lo ocurrido en el reality gira en torno a una pregunta clásica: ¿es más importante encontrar a la pareja perfecta o construir una relación perfecta?

Para Leticia Requejo, la respuesta no es sencilla. La colaboradora reconoce que es una cuestión que da para mucha reflexión y que incluso se plantea llevarla a su próxima sesión de terapia. Su visión apunta más hacia la idea de encontrar a la persona adecuada y construir desde ahí.

Sin embargo, Miguel Frigenti defiende que la perfección absoluta tampoco es necesariamente deseable. Según su punto de vista, las relaciones reales se construyen entre momentos buenos y otros más complicados.

Por su parte, José María Almoguera también coincide en que la perfección no es algo que se encuentre, sino algo que se trabaja con el tiempo.

Dale al play para conocer las reflexiones al completo de los colaboradores.