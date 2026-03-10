Los colaboradores analizan las situaciones que más ponen a prueba a una pareja en 'Casados a primera vista', como la convivencia o los celos

¿Cuál de las parejas de 'Casados a primera vista' seguirán juntos? Los colaboradores lo tienen claro

Desde que el pasado 19 de enero se estrenara 'Casados a primera vista', las seis parejas del experimento social de Telecinco han atravesado momentos clave que han puesto a prueba su compatibilidad. Convivencia, inseguridades, diferencias de carácter o conflictos del pasado han sido algunos de los obstáculos que han tenido que afrontar antes de llegar al momento más decisivo del programa: la decisión final.

Este lunes, el reality vivió uno de sus capítulos más intensos. Tras semanas de convivencia y altibajos emocionales, las parejas tuvieron que decidir si querían continuar juntas o poner fin a su matrimonio. El momento dejó algunas sorpresas, ya que dos de las seis parejas decidieron abandonar antes de llegar siquiera a ese instante definitivo.

Los colaboradores señalan las situaciones que más ponen a prueba a una pareja

¿Qué situaciones suelen poner realmente a prueba a una pareja? Algunos colaboradores de Telecinco lo tienen claro, y así nos lo han contado en exclusiva para esta web. Para Leticia Requejo, los pequeños gestos cotidianos pueden convertirse en auténticas “pruebas de fuego”. “Situaciones como de repente un mensaje de una ex o que tu pareja esté hablando mucho de su pasado pueden ser complicadas”, explica. Para ella, la convivencia también resulta fundamental: “Soy partidaria de convivir antes de casarse”.

En la misma línea se pronuncia Pepe del Real, que señala que el día a día es uno de los mayores retos en cualquier relación. “La convivencia es clave: el desorden, la falta de rutinas o incluso la limpieza pueden ser motivos de conflicto”, asegura. Alejandra Rubio también coincide en que compartir techo es una de las pruebas más importantes. Aunque reconoce que todavía hay parejas que se casan sin haber convivido previamente, ella lo considera un riesgo.

Precisamente esa convivencia ha sido uno de los grandes retos para las parejas de 'Casados a primera vista'. Mientras algunas han logrado reforzar su vínculo, como Ainhoa y Marc o Ana y Luija —que decidieron seguir adelante con su matrimonio—, otras no han conseguido superar sus diferencias. Stefan y Estefanía optaron finalmente por abandonar, en un momento cargado de emoción que terminó con Stefan roto en lágrimas. Además, el programa vivió un inesperado doble abandono protagonizado por Borja y Luciana, y por Milton y Natalia, que pusieron fin a su aventura tras semanas de tensiones y reproches.

Así, el experimento ha vuelto a demostrar que, más allá de la atracción inicial, son las pequeñas situaciones del día a día —la convivencia, los celos o la gestión de los miedos— las que realmente determinan si una pareja puede construir un futuro juntos.

