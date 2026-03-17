El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido lanzar un mensaje de ánimo a sus compañeros y ha compartido lo que para él es más importante para llegar al final

El concursante que más va a sorprender en 'Supervivientes 2026', según los colaboradores: "Puede llegar muy lejos"

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Montoya no se olvida de 'Supervivientes'. El exconcursante, que se convirtió en uno de los personajes más comentados de su edición tras su paso por los Cayos Cochinos, ha reaccionado ahora a la nueva temporada del reality y ha querido mandar un consejo muy claro a los participantes que están viviendo la aventura en Honduras.

El consejo de Montoya a los nuevos 'Supervivientes'

Montoya saltó definitivamente a la popularidad tras su paso por 'La isla de las tentaciones', donde protagonizó algunos de los momentos más virales del programa. Su salto posterior a 'Supervivientes' consolidó su presencia televisiva, aunque su experiencia en la isla estuvo marcada por la dureza del concurso y por los altibajos emocionales que vivió durante la aventura. Ahora, al ser preguntado por los concursantes actuales, el andaluz ha querido dedicar unas palabras a uno de los participantes: Gerard, su amigo y compañero en 'La isla de las tentaciones 8' y le ha dejado un consejo.

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De hecho, Montoya no duda en señalar que ese puede ser uno de los elementos decisivos dentro del concurso. Más allá de estrategias o polémicas, el sevillano insiste en que lo fundamental es disfrutar de la experiencia y centrarse en la esencia del programa.

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Montoya se muestra convencido de que los participantes acabarán entendiendo lo duro que puede ser el reality con el paso de los días. “Ya llegará”, dice entre risas al recordar lo exigente que resulta la convivencia y las condiciones extremas de Honduras. Con su característico tono espontáneo, Montoya demuestra que su paso por 'Supervivientes' sigue muy presente en su memoria y que, aunque la experiencia fue dura, también le dejó vínculos con compañeros como Gerard y una visión muy clara de lo que realmente importa para sobrevivir en la isla.

Los colaboradores, indignados, por el abandono de Álex Ghita: "Espero que no le dejen ir a plató"

Giovanna González y Pepe del Real se han mostrado de lo más críticos tras conocer la decisión final de Álex Ghita al ser el primer expulsado de la edición y transmitir que quería abandonar para siempre Honduras después de una semana y unos pocos días de comenzar esta experiencia. Para los colaboradores el entrenador personal ha desaprovechado una gran oportunidad y ha resultado ser un 'fake' por la actitud que vendía y lo que ha demostrado ser.

Dale al play para ver sus declaraciones al completo.