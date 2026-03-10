Telecinco.es 10 MAR 2026 - 20:00h.

El defensor de la ex 'GH' analiza en exclusiva las posibilidades de que la concursante encuentre por fin a su ansiado "hombre de rancho" en Honduras

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Si hay un perfil que promete dar muchísimo juego desde el minuto uno en esta nueva edición de 'Supervivientes', esa es Maica Benedicto. Con su inconfundible personalidad y sus famosas manías, su llegada a los Cayos Cochinos no ha dejado a nadie indiferente. Su estreno en el concurso ya nos regaló un momentazo al enfrentarse al temido salto desde el helicóptero, demostrando que detrás de sus miedos hay una mujer dispuesta a darlo todo por el espectáculo.

Para entender mejor cómo va a afrontar esta durísima aventura, hemos hablado con su hermano, quien conoce mejor que nadie conoce sus puntos débiles, su preparación y, por supuesto, lo que verdaderamente busca.

Un salto de vértigo y una preparación innata

El inicio de Maica en Honduras fue toda una declaración de intenciones ya que su hermano define el salto desde el helicóptero como algo "espectacular". Lejos de acobardarse, incluso llegó a pedir "que subieran más alto el helicóptero", dejando claro que, aunque tenga miedo, siempre acaba haciéndolo.

En cuanto a su preparación previa para enfrentarse a las duras pruebas físicas del programa, su familiar nos sorprenden: no ha hecho algo específico. ¿El motivo? Maica siempre ha sido una persona "muy deportista", por lo que confía en su estado físico para aguantar a los retos de la edición.

El choque de convivencia: las fobias y la limpieza

Sin embargo, el verdadero reto de Maica no son las pruebas de recompensa, sino compartir playa, barro y (poca) higiene con sus compañeros. Su hermano reconoce que lo que más le preocupa de su carácter son, sin duda, "las fobias que tiene con la limpieza". Es muy consciente de que esta obsesión le puede costar algún roce con el resto de concursante, pero que "no lo hace por hacer daño a nadie". De hecho, confía en que su paso por el concurso sirva precisamente para superarse a sí misma.

¿A las puertas del amor?

Y como todo buen reality, la gran pregunta siempre está en el aire: ¿Encontrará el amor entre cocos y palmeras? Su hermano no cierra ninguna puerta y deja caer que en la isla "todo puede pasar", ya que si el programa le pone delante a alguien como ella quiere y, sobre todo, a un buen "hombre de rancho, ¿por qué no?".

Al final, su hermano no tiene dudas de que Maica tiene madera de ganadora, resumiendo su perfil en una sola cualidad indispensable para triunfar: es una mujer "muy fuerte".

Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa y conocer todos los detalles