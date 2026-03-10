Tras la huella televisiva de Toni Elías, Alberto Ávila y otros supervivientes antes de la aventura más extrema

La redacción analiza en este vídeo el pasado mediático de Alvar Seguí de la Quadra Salcedo, Marisa Jara, Teresa Seco y Alberto Ávila antes de su llegada a 'Supervivientes'

Qué hicieron antes de la aventura más extrema los concursantes, parte 1

La aventura más extrema de la televisión ya está en marcha y los concursantes de 'Supervivientes' comienzan a adaptarse a la dura vida en los Cayos Cochinos. Aislados, con escasez de comida y enfrentándose a la convivencia más intensa de la televisión, los participantes empiezan a mostrar su verdadera personalidad. Pero antes de aterrizar en Honduras, todos ellos dejaron una huella mediática en España que sigue despertando curiosidad entre los espectadores.

Para acompañar al inicio del reality, en la web ya inauguramos la sección “Tras la huella televisiva de…”, donde nuestra redacción se pone frente a la cámara para analizar el pasado audiovisual de los protagonistas y el camino que los ha llevado hasta el concurso. Entre ellos, Maica Benedicto, cuya vida cambió tras su salto inesperado a 'Gran Hermano'; Gabriela Guillén, que acaparó titulares tras su relación con Bertín Osborne; Jaime Astrain, exfutbolista reconvertido en influencer; Paola Olmedo, cuyo nombre saltó a los platós tras su relación con el clan Campos; y José Manuel Soto, el cantautor que llega al reality con décadas de carrera y varias polémicas a sus espaldas.

En esta nueva entrega repasamos el recorrido de Alvar Seguí de la Quadra Salcedo, Marisa Jara, Teresa Seco y Alberto Ávila, cuatro concursantes con trayectorias muy distintas.

Toni Elías: del asfalto al barro, y del paddock a una playa de Honduras

Con más de 20 años de carrera en el motociclismo y una vida marcada por la competición, Toni Elías llega a ‘Supervivientes’ dispuesto a demostrar su resistencia. Fue el primer campeón del mundo de la historia en Moto2 en el año 2010, un título que lo dejó para siempre en los libros de récords. En MotoGP siempre será recordado por su victoria en el GP de Portugal 2006, con una llegada a meta que se convirtió en vídeo de culto para aficionados, una victoria que, a día de hoy, sigue siendo recordada por los amantes del motociclismo.

Alvar Seguí de la Quadra Salcedo: herencia aventurera y vocación televisiva

El apellido Seguí de la Quadra Salcedo no pasa desapercibido. El nuevo concursante del reality proviene de una saga muy ligada a la aventura y la divulgación, heredando el espíritu explorador que popularizó su familia en televisión. Antes de llegar a Honduras, su trayectoria ha estado marcada por apariciones en televisión, proyectos vinculados a la comunicación y una presencia creciente en el ámbito mediático. En nuestro vídeo repasamos cómo su perfil público se ha ido construyendo poco a poco hasta convertirse en uno de los fichajes más curiosos de esta edición.

Teresa Seco: del universo influencer al desafío más extremo

Conocida por su amistad con Lola Lolita, Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes', también puede presumir de tener una exitosa carrera como influencer. Valenciana de nacimiento y con casi 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, esta es su primera experiencia en un reality de televisión.

Alberto Ávila: del deporte adaptado a las redes sociales

En el caso de Alberto Ávila, su historia comienza lejos de los platós. El concursante es velocista en deporte adaptado, disciplina en la que ha logrado importantes resultados y varias medallas. Su vida pública ha estado ligada principalmente al deporte, aunque en los últimos años también ha ganado popularidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el entrenamiento, la superación personal y su día a día.

Marisa Jara: referente del body positive que conquistó la televisión

Modelo, empresaria y figura mediática desde hace años, la carrera de Marisa Jara comenzó en el mundo de la moda, donde se consolidó como uno de los rostros habituales de pasarelas y campañas publicitarias. Con el paso del tiempo, su popularidad dio el salto a los platós de televisión, donde ha participado en numerosos programas.

En los últimos años se ha convertido además en un referente del body positive, compartiendo su experiencia personal y defendiendo la diversidad corporal. En el vídeo que encabeza esta noticia analizamos cómo su evolución pública —entre moda, televisión y activismo— la ha convertido en una figura muy reconocible antes de su llegada a la isla.

Dale play a los vídeos para descubrir todos los secretos de la huella televisiva que forjaron los concursantes antes de enfrentarse a la aventura más extrema de la televisión.