Telecinco.es 17 MAR 2026 - 19:00h.

Hablamos con nuestros expertos para conocer las quinielas de 'Supervivientes', desde los concursantes que ya apuntan maneras de finalistas, hasta aquellos que prometen dar mucho contenido y convertirse en los grandes villanos de la edición.

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

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La rueda de 'Supervivientes' ya está girando a pleno rendimiento y con más de 10 días en la isla, los concursantes ya se están adaptando a la dureza extrema de las playas hondureñas. Con la convivencia, las pruebas y las tramas, las primeras apuestas no se han hecho esperar y nuestros colaboradores ya tienen a su caballito ganador. ¿Quién se alzará con la victoria? ¿Quién sacará su peor cara por culpa del hambre?

Las grandes favoritas para la gran final

Como no podía ser de otra manera, el vídeo que encabeza esta noticia arranca con la pregunta del millón: ¿Quién llegará a la final? Aunque Adriana Dorronsoro expresa que todavía es muy pronto para dictar sentencia, ella lo apuesta todo por Alvar. La periodista destaca su forma de pensar y actuar, además de considerarlo un compañero excelente y, por qué no decirlo, "muy guapetón".

Por su parte, Omar Suárez tiene claro su caballo ganador y apuesta por Alberto Ávila, ya que tuvo la oportunidad de conocerlo en persona y "le ganó el corazón". El colaborador deja muy claro que su apoyo no tiene nada que ver con su discapacidad, sino porque ha demostrado ser "un campeón y un muy buen tío".

En busca del villano de la edición

Pero no es todo compañerismo, la falta de comida y las picaduras siempre terminan pasando factura. Al debatir sobre quién será el gran antagonista, el nombre de Álex resuena con fuerza. José María Almoguera y Miguel Frigenti lo señalan directamente, aunque Frigenti matiza que es un villano "gracioso" que por desgracia no podremos ver más en la isla. Marisa Jara también se suma y el colaborador admite la ve un poco "falsa y mentirosa".

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Por otro lado, Giovanna González está convencida de que Claudia sacará a relucir su faceta más oscura en algún momento, y no descarta que las manías de Maica con la limpieza acaben sacándose de contexto y desquiciando al grupo.

Supervivencia pura o contenido televisivo

También toca separar a los grandes supervivientes de aquellos que brillarán por sus tramas. Frigenti confía plenamente en su amiga Maica, a la que ve muy divertida y Giovanna apuesta más por la intensidad de Alvar, explicando que será un gran superviviente, aunque admite que Jaime también nos va a sorprender.

Almoguera prefiere ser más analítico y distinguir entre la supervivencia física y el espectáculo, y para él, Toni Elías destaca como el más fuerte a nivel mental y físico, mientras que el salseo dependerá de las alianzas que se vayan formando en la playa. ¡Dale play a los vídeos!