El dilema vuelve a Honduras tras la última gala de Tierra de Nadie, donde los castigos han marcado la convivencia y las estrategias en 'Supervivientes 2026'

Las quinielas de 'Supervivientes': los que demuestran posibilidades de llegar a la final, según los colaboradores

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Tras 'Tierra de Nadie', donde los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaron a una dinámica clave con premios y castigos que volvió a tensar la convivencia en ambas playas, surge una pregunta inevitable: ¿qué es peor dentro del reality, castigar o ser castigado?

Para tratar de responderla, hemos hablado en exclusiva con quienes mejor conocen lo que significa sobrevivir en Honduras. Exconcursantes como Kiko Jiménez, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Abraham García y Albert Barranco, que ya han vivido en primera persona las condiciones extremas del programa, nos dan su opinión sin filtros.

La respuesta, aunque con matices, es bastante clara. Miri Pérez-Cabrero lo tiene claro: “Prefiero castigar, porque siempre es mejor estar al otro lado que ser quien lo sufre”. En la misma línea se posiciona Albert Barranco, que lo resume de forma directa: “Sin duda castigar. No me gusta nada que me castiguen”.

Más reflexivo se muestra Abraham García, que introduce un matiz interesante: “A mí me gusta castigar, que se noten las consecuencias. Aunque ser castigado… bueno, depende de quién y cómo lo haga”. Una frase que deja entrever que, incluso en un reality, todo puede cambiar según el contexto.

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Por su parte, Jessica Bueno aporta su propia experiencia dentro del concurso: “Prefiero castigar. Intento hacerlo bien para no tener que pasar por ahí, aunque una vez me castigaron y, curiosamente, acabó siendo algo positivo porque terminé en la playa buena”. Quien va un paso más allá es Kiko Jiménez, fiel a su estilo provocador: “Prefiero castigar. Si encima es con látigo, mejor. Prefiero imponer las normas antes que me las impongan”.

Unas declaraciones que llegan justo después de ver cómo, en la última gala, los propios concursantes tuvieron que señalar a un compañero para enfrentarse a un posible castigo. Una mecánica que no solo pone a prueba la supervivencia física, sino también las relaciones personales y las estrategias dentro del grupo.

¿Y tú, qué eliges: castigar o ser castigado? Dale al play y únete al debate.

Las condiciones extremas ponen al límite a los concursantes de 'Supervivientes': ¿es demasiado pronto?

Las primeras semanas de ‘Supervivientes 2026’ están dejando claro, una vez más, que la aventura en Honduras no da tregua. El hambre, las picaduras de insectos, la falta de sueño y la dureza del entorno han llevado a varios concursantes al límite en tiempo récord. De hecho, algunos ya han mostrado signos de debilidad física y emocional, evidenciando que la adaptación inicial es uno de los tramos más complicados del reality. Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan si es demasiado pronto para estar al límite. Dale play.