Las defensoras de Jaime Astrain y Marisa Jara hablan en exclusiva tras su bronca en ‘Supervivientes’ y ponen contexto a lo ocurrido

Los exsupervivientes y colaboradores advierten del mayor detonante de conflicto en Honduras: "Un castigo y todo estalla"

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El enfrentamiento entre Jaime Astrain y Marisa Jara en la gala del jueves de 'Supervivientes' sigue dando de qué hablar. Pero esta vez, el foco no está solo en Honduras, sino en el plató, donde sus defensoras se han pronunciado en exclusiva para esta web sobre lo ocurrido. Mientras ambos concursantes protagonizaban un tenso cara a cara —con reproches, acusaciones y un contundente “tú a mí no me mandas callar”—, en Telecinco la escena se vivía con intensidad… y preocupación.

En declaraciones en exclusiva, Elsa Anka, defensora y suegra de Jaime, ha querido rebajar la tensión, apelando al contexto extremo del reality: “Imagínate estar en una isla con personas que no conoces, con hambre, sin dormir… es normal que haya roces”. Para ella, estos conflictos forman parte natural del propio desafío de convivencia. Mucho más emocional se ha mostrado Yolanda Llamazares, la defensora de Marisa, que también ha hablado en exclusiva para esta web y no ha ocultado su tristeza: “Con el corazón roto y partido”. Su implicación es mayor de lo habitual, ya que conoce de cerca el entorno de Astrain, lo que hace que viva la situación de forma especialmente intensa.

Además, ha desvelado que antes del inicio del concurso ya les habían advertido: “Les dijimos que se cuidaran, y a los dos días estaban dando ya caña”, ha explicado. Sobre Marisa, ha querido poner en valor su personalidad: “Tiene un corazón enorme, es una mujer llena de luz, pero tiene la mecha corta”, señalando también que “el hambre hace mella”.

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Una reconciliación exprés

Pese a la dureza del enfrentamiento vivido en la gala del jueves, la tensión no se alargó demasiado. Tal y como se ha confirmado también en estas declaraciones, Jaime Astrain y Marisa Jara lograron reconciliarse el domingo. Una prueba más de que en Supervivientes todo se intensifica… incluso las paces.

Dale play al vídeo para escuchar en exclusiva a sus defensoras.

¿La más débil de ‘Supervivientes’? Los colaboradores no se muerden la lengua y coinciden en su veredicto: "Está sufriendo"

La aventura en 'Supervivientes' ya empieza a pasar factura y, como cada edición, las primeras semanas dejan entrever quiénes están sufriendo más de la cuenta. El hambre, el desgaste físico y la presión emocional no afectan a todos por igual, y hay perfiles que empiezan a preocupar tanto dentro como fuera de la isla.

Por eso, desde plató, preguntamos a quienes mejor conocen esta experiencia: los exconcursantes que ya han sobrevivido a Honduras. Voces con criterio que saben identificar cuándo alguien lo está pasando realmente mal… y cuándo una aparente debilidad puede esconder una futura sorpresa. Las respuestas, en exclusiva para esta web, apuntan a un mismo perfil dentro del grupo. Un concursante que, según coinciden, no estaría atravesando su mejor momento ni a nivel físico ni emocional.

Dale play y únete al debate.