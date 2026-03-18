Lara Guerra 18 MAR 2026 - 02:59h.

Jaime Astrain descubre que su vasija contiene líquido rojo y descubre cuál es su castigo en 'Supervivientes 2026'

Borja y Darío irrumpen en 'Playa Victoria' y cometen un robo de "un objeto muy valioso para ellos"

Compartir







Tras una decisiva prueba, y una emisión de las imágenes de todo lo que ha sucedido durante la semana de 'Supervivientes 2026', los concursantes han podido debatir todo desde la zona roja. María Lamela daba paso una vez más a la zona roja dónde, con dos vasijas en el medio de cada una de las playas, dos concursantes elegidos por su equipo se llevan un castigo o un premio.

Ion daba paso a la presentadora y ella se dirigía a ambas playas para pedirles el nombre del compañero elegido: "Cada uno de vosotros tiene que señalar a un compañero como castigado de vuestro equipo. Tenéis que escribir el nombre y decirme el motivo. Vamos a empezar con Playa Victoria".

Alvar elige a Gerard por "diferencias de opinión", Gerard a Alvar porque "con un poco de suerte el castigo es que esté 24 horas callado y así descanso. Alejandra también elige a Alvar para que "se esté quieto". En el turno de Ivonne, la pizarrita señala a Teresa debido a que "no cuchichea conmigo". Alberto elige a Toni por la reacción del otro día. Teresa elige a Gerard por "toca pelotas". Toni en cambio escribía el nombre de Almudena por lo sucedido al dormir; ella también le escogía por los mismo motivos. Por último, Paola, que elige a Teresa porque "siempre está con Alejandra". Esto dejaba un empate entre Alvar, Teresa, Toni y Gerard que ha tenido que romper Ivonne gracias a ser la líder de su playa. La concursante escogía a Teresa como la castigada.

El turno de Playa Derrota:

Soto elige a Maica porque "me persigue al hacer pipi", Jaime la elige también por descarte. Gabriela elige a Ingrid para ver si con suerte le toca el premio de una lata: "Se lo merece". Aratz en cambio escribía el nombre de Marisa porque en las dos últimas pruebas ha tenido complicaciones. Marisa elige a Jaime porque pese a hacer las paces les falta "química y afinidad". Maica también le elige porque "no dices las cosas claras y las suelta con puntillitas". Ingrid colocaba el nombre de Marisa porque le ha dejado sin coco; Claudia a Jaime porque pensaba que iba a ser ella la elegida y por último, Alba, que escribe a Claudia como la castigada de su equipo por su discusión.

Teresa y Jaime descubren su premio o castigo

Tras esto, María les pedía que se colocaran al lado de cada uno de los barriles y eligiesen entre ellos con cuál quedarse. Teresa se quedaba con el que estaba a su lado, y en consecuente, el contrario es para Jaime. "A mi señal tendréis que romper la vasija de un martillazo y ver el líquido que sale de su interior. Si sale verde hay recompensa, pero si sale rojo será un castigo individual; o pueden salir los dos rojos".

Jaime conseguía el pergamino del castigo: "Como castigado de la semana y con el objetivo de mejorar la relación con tus compañeros; desde hoy y hasta el jueves serás el encargado de la pesca de tu equipo. En caso de incumplir las normas y recibir ayuda de alguno de ellos perderéis toda la dotación de la pesca". Al escuchar el severo castigo, Claudia se echaba las manos a la cara y comenta: "Al final mi estrategia ha salido bien. Menos mal que no me ha tocado".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿La más débil de ‘Supervivientes’? Los colaboradores no se muerden la lengua y coinciden en su veredicto: "Está sufriendo"

¡Dale al play para descubrirlo!