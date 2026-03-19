Patricia Fernández 19 MAR 2026 - 22:57h.

María Lamela cuenta en directo todos los detalles del temporal que azota Honduras

Puedes disfrutar de todos los programas de 'Supervivientes 2026' al completo

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Los concursantes están pasando sus días más complicados en 'Supervivientes 2026' con el gran temporal que azota Honduras y a causa de esto también el equipo del programa ha tenido que tomar una decisión durante la gala del jueves: empezar directamente desde la palapa a causa de las lluvias.

María Lamela conectaba desde Honduras al comienzo de la gala para contar con todo detalle cómo se está viviendo el temporal entre los concursantes en las diferentes playas: "La situación es límite, llueve desde las 48 horas de forma interrumpida, desde la gala del pasado martes sin parar. Esto está provocando auténticas complicaciones para nuestros supervivientes".

"En 'Playa Derrota' han vivido la noche más complicada desde que comenzó la aventura, esto sumado al hambre, está provocando conflictos inimaginables entre ellos, la convivencia ha explotado ya por los aires", explicaba la presentadora sobre el estado de este grupo con el temporal, pero que también hacía pasar muy malos momentos en 'Playa Victoria' a todos los concursantes.

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Una tormenta que, como María bien explicaba, hacía tomar una decisión sobre la gala: "Esto nos obliga a abrir la palapa en el inicio de la noche, nuestros supervivientes ya están preparados". A los que Jorge Javier Vázquez quería decir algo: "Habéis vivido ya el primer temporal de la edición, no será el último". Y les daba un toque de atención en forma de palabras de ánimo: "Estamos en 'Supervivientes', esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa".

Exconcursantes de 'Supervivientes' responden a qué desgasta más en Honduras

Exconcursantes como Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Abraham García y Albert Barranco comparten su visión sobre qué es lo que más desgasta en 'Supervivientes', en exclusiva para nuestro web, tras haber vivido en primera persona las condiciones extremas del concurso.