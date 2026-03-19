Pedro Jiménez 19 MAR 2026 - 23:12h.

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Alejandra de la Croix no ha podido realizar el último juego de localizacion de los concursantes. Todo ha ocurrido durante la gala de 'Supervivientes' que ha tenido lugar este jueves en Telecinco, instantes antes de comenzar una prueba determinante de cara a la convivencia de los concursantes y ante un tremendo temproal que está habiendo en Honduras en estos momentos.

Pues bien, la activista, cineasta y actriz ha negado con la cabeza después de que María Lamela, tras explicar el juego detalladamente, pregunte: "¿Estáis preparados para jugar?". Alex de la Croix ha señalado en ese momento que no puede jugar: "No me encuentro bien". Alejandra ha tenido que salir del lugar donde se encontraban sus compañeros.

Antes de eso, la concursante ha subrayado que en la palapa de 'Supervivientes' contará con pelos y señales el por qué de este abandono en pleno juego de localización. La incertidumbre ha sido total entre sus compañeros y también en María Lamela, que tras la marcha de la concursante ha continuado con normalidad el juego de localización, a pesar de las duras condiciones climáticas que están teniendo lugar este jueves en Honduras.