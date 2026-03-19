Antía Troncoso 19 MAR 2026 - 23:12h.

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¡Marisa Jara y Jaime Anstrain no se soportan! Las duras condiciones en los cayos Cochinos, especialmente en los últimos días debido al temporal sin precedentes que han sufrido los 'Supervivientes', está endureciendo aún más la convivencia. En el caso de Marisa y Jaime los roces entre ellos han sido constantes y, al repasar las imágenes esta noche en la palapa, se han vuelto a enfrentar. ¡No te lo pierdas!

Nada más comenzar la gala de esta noche, que empezaba directamente en palapa, debido a la tormenta infernal que lleva sin cesar más de 48 horas y que ha obligado a la organización a comenzar el programa en este espacio, los concursantes reaccionaban a las imágenes de sus últimos enfrentamientos. Un momento en el que culminaba la tensión entre Jaime Astrain y Marisa Jara.

Y es que Marisa salía en defensa de Maica, quien minutos previos había acusado a Jaime de haberle "sacado burla" al final de la pasada gala. Muy molesto, el exfutbolista se quejaba de que actriz se metiese donde "no le incumbía", a lo que ella ha respondido, tajante, lanzándole una acusación: "Dices barbaridades delante de la cámara".

La fuerte pulla de Marisa Jara a Jaime Astrain

Era en ese momento, ante la acusación de su compañera cuando Jaime le pedía que diese un ejemplo de las supuestas barbaridades que dice detrás de cámaras. Sin dudarlo, Marisa Jara respondía con una durísima pulla al desvelar "el comentario súper feo" que hizo el concursante y que implicaba a otra concursante. ¡Descubre en el vídeo superior de esta noticia de qué se trata!

Marisa Jara carga contra Jaime Astrain: "Es una persona falsa y cruel"

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En la gala, Marisa Jara y Jaime Astraid comentaban las imágenes de su último encontronazo. Un momento de fuerte tensión entre ambos que se producía por la noche cuando sus compañeros se quejaban de que Marisa no hubiese ayudado a cuidar el fuego por la noche como el resto. “No tienes compañerismo”, se quejaba Jaime. “Eres mongolo”, replicaba Marisa.

Jaime Astrain aclaraba en directo lo sucedido: "Veníamos de perder una prueba, estábamos todos cansados, nos dormimos todos en la arena y cuando empezó a llover nos movimos todos, menos Marisa, a cubrir el fuego. Cuando se despertó quiso unirse a nosotros e Ingrid le dijo que no porque nosotros llevábamos una hora empapados y ella no".

Una explicación a la que Ingrid añadía: "No me parece justo que nosotros te tengamos que hacer hueco, estábamos todos en cucharita, para que duermas con nosotros. A ver estado con nosotros en el fuego". Seguidamente, Marisa se defendía: "Sequita no estaba. Yo me tomo una pastilla por la noche porque no puedo dormir".

Sin embargo, la concursante era interrumpida por Jaime, lo que provocaba que esta explotase: "¿Te puedes callar? ¡Suavón, que eres un suavón!". Después, continuaba defendiéndose: "Me quede dormida y nadie me avisó". Ante la acusación de Jaime, que aseguraba que Marisa es mala compañera, esta respondía:

"Eso él. Él no es nada compañero es una persona falsa y es un tío muy cruel porque cuando yo me quede dormida por la pastilla se quejó de que me habia dormido encima de su saco. Está fatal. Ya que estamos hablando de compañerismo...¿por qué no respetas a una persona que se ha tomado una pastilla para dormir?", concluía.