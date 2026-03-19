El hambre o la convivencia: exconcursantes de Supervivientes responden en exclusiva y revelan qué pasa más factura en Honduras, ¡dale play!

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La tensión en 'Supervivientes' no deja de crecer y hay una pregunta que sobrevuela constantemente la convivencia en Honduras: ¿qué desgasta más, el hambre o convivir con tus compañeros? En un reality donde cada decisión pesa y cualquier gesto puede desencadenar un conflicto, el debate está más vivo que nunca.

Para intentar resolverlo, hemos acudido a quienes mejor conocen esta experiencia. En exclusiva para esta web, exconcursantes como Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Abraham García y Albert Barranco comparten su visión tras haber vivido en primera persona las condiciones extremas del concurso.

Jessica Bueno lo tiene claro: el equilibrio es frágil y depende del momento. “Cuando no estás muerto de hambre, la convivencia te vuelve loca la cabeza”, asegura, reflejando cómo el foco del conflicto cambia según las circunstancias. En la misma línea, Miri Pérez-Cabrero plantea un empate técnico, aunque con matices: “Diría 50/50, pero si tengo que elegir, el hambre. La convivencia puede ser difícil, pero puedes gestionarla; el hambre no”. Su visión introduce un punto clave: la capacidad de control. Mientras las relaciones pueden trabajarse, la falta de comida es una constante imposible de esquivar.

Sin embargo, no todos opinan igual. Abraham García pone el peso claramente en las relaciones humanas: “Lo que más desgasta es la convivencia. Es terrorífica. El hambre lo sufres, pero no le das tantas vueltas. La convivencia te vuelve loco todo el día”. Para él, el verdadero desgaste está en lo psicológico, en esa sensación de no poder desconectar nunca de los conflictos.

Albert Barranco coincide en esta idea y añade un factor imprevisible: “La convivencia desgasta más. El hambre sabes que la vas a pasar, pero con la convivencia no sabes con quién te vas a encontrar ni cómo va a ser”. Es precisamente esa incertidumbre la que convierte cada día en una incógnita.

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Este debate conecta directamente con una de las dinámicas más polémicas del programa: los castigos entre concursantes. Cuando son ellos mismos quienes juzgan y señalan, la convivencia se resiente aún más. No solo por la decisión en sí, sino por lo que implica: posicionarse, generar bandos y alimentar tensiones que ya están al límite.

Porque si algo dejan claro quienes han pasado por Honduras es que en 'Supervivientes' nada es pequeño. El hambre debilita el cuerpo, pero la convivencia pone a prueba la mente. Y cuando ambas cosas se juntan, el cóctel es explosivo.

Dale play y únete al debate.

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