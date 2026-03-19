El tirón de orejas de Jorge Javier Vázquez a los supervivientes: "Esto no es un concurso cualquiera"

Supervivientes Madrid, 19 MAR 2026 - 22:21h.

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El fuerte temporal que sacude en estos momentos los Cayos Cochinos están llevando a una situación límite a los supervivientes. Como suele ser habitual en el concurso, el cansancio y el hambre les están pasando factura a los concursantes. Es por eso por lo que Jorge Javier Vázquez, presentador del 'reality' de Telecinco, ha decidido darles un tirón de orejas a todos ellos como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Habéis vivido ya el primer temporal de la edición, no será el ultimo", comienza diciéndoles el presentador, que no dudaba en avisarles de que la situación puede empeorar con el paso de los días. "A mí siempre me gusta decir que las cosas en 'Supervivientes' siempre pueden ir a peor", continúa Vázquez.

Jorge Javier: "Vengo 'en plan guerrero' con vosotros"

Que si el viento, que si los insectos, que si el hambre... los supervivientes sufren pero deben saber cómo gestionar los retos a los que se enfrentan. Así que Jorge Javier les impulsa a no tirar la toalla. "Tengo que deciros algo, y es que esta noche vengo 'en plan guerrero' con vosotros. Ósea que vamos a ponernos ya todos un poquito las pilas", agrega.

El presentador les pide que hagan todo lo posible por mantenerse fuertes ante las adversidades a las que se enfrentan. "Estamos en 'Supervivientes', esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa", les traslada. Además, quiere que dejen a un lado las quejas. "Necesito saber que tenéis ganas de continuar y entregaros en 'Supervivientes', porque si no, el programa no tiene nigún sentido. Basta ya de bajonas, de tristezas y de todas estas cosas", manifiesta.