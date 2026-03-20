La surrealista petición de Borja Silva a Jorge Javier Vázquez, al límite en 'Playa Destino': "Es la primera vez que lo escucho"
¡Las condiciones en Honduras son más extremas que nunca! Un fuerte temporal ha azotado en los Cachos Cochinos, provocando que las condiciones en 'Supervivientes 2026' se endurezcan más que nunca. En 'Playa Destino', Borja Silva y Darío Linero también han sufrido las consecuencias de la infernal tormenta y, al conectar con ellos en directo, el novio de Almudena Porras lanzaba una surrealista petición a Jorge Javier.
Durante la gala de esta noche, Jorge Javier Vázquez conectaba con Borja y Darío. Al ver las condiciones en las que se encontraban y sus rostros de desánimo, el presentador comentaba con ironía: "Como vemos, se está celebrando una fiesta en Playa Destino. Están muy animados", a lo que seguidamente añadía: "Madre mía... me hace gracia pero esa es la realidad de lo que están viviendo".
La sorprendente petición de Borja que descoloca a Jorge Javier
Era en ese momento cuando el presentador abría los micrófonos para hablar con ellos y preguntarles cómo se encuentran. Borja Silva era el primero en tomar la palabra: "No sé si esto es una broma o qué. Vine concursar a 'Supervivientes', no a hacerme mejor amigo de esta criatura (refiriéndose a su compañero) No tengo nada en contra de él, pero 12 días aquí ya metidos, viéndole la cara todos los días".
También, lanzaba la siguiente advertencia: Como siga así me voy para España, Jorge, de verdad te lo digo. Esto es un castigo divino. No se lo deseo ni a la expareja de mi pareja (en este caso Darío)", un comentario que provocaba risas en el plató. Del mismo modo, Borja señalaba que él último momento que recordaba feliz en el concurso fue cuando Almudena continuaba en Playa Destino con él.
Jorge Javier, entre risas, le preguntaba al concursante: Borja, ¿quieres que les diga a los compañeros de producción que vayan ya reduciendo la lluvia?", a lo que Borja contesta lanzando una surrealista petición:
"Encima con cachondeito... Jorge, no estoy para eso. Estoy para que me traigas un paraguas y un kebab". Unas palabras que pillaban por sorpresa a Jorge Javier: ¿Ha dicho un paraguas y un kebab? Eso es una combinación… la primera vez que lo escucho", señalaba el presentador con cara de desconcierto.