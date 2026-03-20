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Inédito | Los supervivientes se confiesan y sorprenden con sus respuestas: ¿Quién es su persona imprescindible en Playa Victoria?

Gerard confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
'Supervivientes'. Telecinco.es
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Tras dos semanas en las playas de 'Supervivientes 2026', los concursantes comienzan a conocerse un poco más entre sí y surgen las primeras amistades y las primeras trifulcas, pero ¿A quién consideran su persona indispensable en la playa? En este vídeo inédito, los habitantes de Playa Victoria responden a la gran pregunta.

Gerard Arias lo tiene muy claro, su persona es Ivonne Reyes por ''la buena vibra que desprende'', y confiesa lo que le gusta de ella: ''Está siempre con una sonrisa en la cara. Para mi, lo más importante no es comer más o menos, es que la actitud sea positiva y estar aquí un poco alegres''.

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Almudena Porras

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que no cree que ninguno de sus compañeros sea ''su persona indispensable'', y explica el motivo: ''Llevo dos semanitas y ahora mismo no siento esa persona, pero en la otra playa, Clau es una persona indispensable para mí porque es mi amiga''.

Además, sorprende con una confesión: ''Es verdad que en esta playa, la persona que puede ser hogar para mí es Gerard porque es la persona que ya conozco, pero como amiga, es Clau'', y revela que aunque su amiga esté en otra playa, no le gustaría cambiar de destino.

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Almudena confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Paola Olmedo

La ex de José María Almoguera lo tiene claro: Ivonne Reyes es su persona indispensable en la playa debido al apoyo que recibe de ella y la compenetración que tienen ambas.

Paola confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo 

Para Alvar, su persona es Paola: ''Sabe de fuego, de cocina, divide perfectamente y es la mejor superviviente de esta playa'', confiesa en este vídeo inédito.

Alvar confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Alvar confiesa quién es su persona imprescindible en la playa

Teresa Seco

La influencer revela que Alex de la Croix es la persona a la que considera indispensable: ''He sentido mucha conexión desde el principio con ella, es muy graciosa y para mí el humor es muy importante. Tiene mil historias, cosas que le han pasado y nos dormimos siempre con alguna de ellas mirando las estrellas. Es un apoyo muy importante''.

Teresa Seco confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Toni Elías

El motociclista elige a Alvar porque es la persona con la que más afinidad tiene: ''Tiene un sentido del humor perfecto y es un tío que puede ser uno de los favoritos a llevarse este 'Supervivientes 2026''.

Toni confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Toni confiesa quién es su persona imprescindible en la playa

Alex de la Croix

Para Alejandra también es Alvar porque, según confiesa, aunque le saque de quicio, es un buen superviviente: ''No para de hacer cosas, tallando, hace herramientas, pesca, hace de todo. Vale para absolutamente todo''.

Alex de la Croix confiesa quién es su imprescindible en la playa
Alex de la Croix confiesa quién es su imprescindible en la playa

Alberto Ávila

Alberto cree que tiene muchas personas indispensables, pero elige a Alvar entre todos ellos: ''Es el que me saca una sonrisa, me anima, me apoya y me levanta el ánimo día a día''.

Alberto confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Alberto confiesa quién es su persona imprescindible en la playa

Ivonne Reyes

La actriz no puede decidirse y confiesa que tiene dos personas indispensables en la playa: ''Alvar y Gerard porque son unas bestias pescando'', y cuenta cómo pescan sus compañeros: ''Es increíble, nos dan de comer a todos''.

Ivonne confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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