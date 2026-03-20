Supervivientes 20 MAR 2026 - 12:00h.

Los concursantes responden a la gran pregunta

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Tras dos semanas en las playas de 'Supervivientes 2026', los concursantes comienzan a conocerse un poco más entre sí y surgen las primeras amistades y las primeras trifulcas, pero ¿A quién consideran su persona indispensable en la playa? En este vídeo inédito, los habitantes de Playa Victoria responden a la gran pregunta.

Gerard Arias lo tiene muy claro, su persona es Ivonne Reyes por ''la buena vibra que desprende'', y confiesa lo que le gusta de ella: ''Está siempre con una sonrisa en la cara. Para mi, lo más importante no es comer más o menos, es que la actitud sea positiva y estar aquí un poco alegres''.

Almudena Porras

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que no cree que ninguno de sus compañeros sea ''su persona indispensable'', y explica el motivo: ''Llevo dos semanitas y ahora mismo no siento esa persona, pero en la otra playa, Clau es una persona indispensable para mí porque es mi amiga''.

Además, sorprende con una confesión: ''Es verdad que en esta playa, la persona que puede ser hogar para mí es Gerard porque es la persona que ya conozco, pero como amiga, es Clau'', y revela que aunque su amiga esté en otra playa, no le gustaría cambiar de destino.

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Paola Olmedo

La ex de José María Almoguera lo tiene claro: Ivonne Reyes es su persona indispensable en la playa debido al apoyo que recibe de ella y la compenetración que tienen ambas.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo

Para Alvar, su persona es Paola: ''Sabe de fuego, de cocina, divide perfectamente y es la mejor superviviente de esta playa'', confiesa en este vídeo inédito.

Teresa Seco

La influencer revela que Alex de la Croix es la persona a la que considera indispensable: ''He sentido mucha conexión desde el principio con ella, es muy graciosa y para mí el humor es muy importante. Tiene mil historias, cosas que le han pasado y nos dormimos siempre con alguna de ellas mirando las estrellas. Es un apoyo muy importante''.

Toni Elías

El motociclista elige a Alvar porque es la persona con la que más afinidad tiene: ''Tiene un sentido del humor perfecto y es un tío que puede ser uno de los favoritos a llevarse este 'Supervivientes 2026''.

Alex de la Croix

Para Alejandra también es Alvar porque, según confiesa, aunque le saque de quicio, es un buen superviviente: ''No para de hacer cosas, tallando, hace herramientas, pesca, hace de todo. Vale para absolutamente todo''.

Alberto Ávila

Alberto cree que tiene muchas personas indispensables, pero elige a Alvar entre todos ellos: ''Es el que me saca una sonrisa, me anima, me apoya y me levanta el ánimo día a día''.

Ivonne Reyes

La actriz no puede decidirse y confiesa que tiene dos personas indispensables en la playa: ''Alvar y Gerard porque son unas bestias pescando'', y cuenta cómo pescan sus compañeros: ''Es increíble, nos dan de comer a todos''.