Patricia Fernández 20 MAR 2026 - 02:57h.

Descubre de qué mítico presentador se ha acordado Jorge Javier Vázquez al ver al concursante durante la gala

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En una noche llena de altibajos marcada por el temporal que azota Honduras, llegaba el momento de las nominaciones y cuando llegaba el turno de 'Playa Victoria' Jorge Javier Vázquez desvelaba algo.

María Lamela llamaba a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo al 'set de nominaciones' porque era el último de su grupo en dar su nombre, momento en el que Jorge Javier desvelaba a qué mítico presentador saca parecido al concursante: "Me recuerda a él". Momento que aprovechaba para mandarle unas palabras: "Que me escribiste el otro día y te debo el mensaje, lo siento, se me pasó".

¿Quieres descubrir a qué presentador que estuvo en pantalla muchos años le recuerda el concursante de 'Supervivientes'? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo.

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