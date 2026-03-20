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Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier desvela a qué mítico presentador le recuerda Alvar: "El otro día me escribió un mensaje"

Jorge Javier desvela a qué mítico presentador le recuerda Alvar: "El otro día me escribió un mensaje"
Jorge Javier habla con Alvar Seguí durante las nominaciones.. Telecinco.es
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En una noche llena de altibajos marcada por el temporal que azota Honduras, llegaba el momento de las nominaciones y cuando llegaba el turno de 'Playa Victoria' Jorge Javier Vázquez desvelaba algo.

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María Lamela llamaba a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo al 'set de nominaciones' porque era el último de su grupo en dar su nombre, momento en el que Jorge Javier desvelaba a qué mítico presentador saca parecido al concursante: "Me recuerda a él". Momento que aprovechaba para mandarle unas palabras: "Que me escribiste el otro día y te debo el mensaje, lo siento, se me pasó".

¿Quieres descubrir a qué presentador que estuvo en pantalla muchos años le recuerda el concursante de 'Supervivientes'? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo.

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