Julia, la madre de Claudia Chacón y Laura, la hermana de Alba, han explicado cómo creen que seguirá la relación de las dos concursantes después de esta discusión

Miri Pérez-Cabrero, en exclusiva: "'Supervivientes' me ha dejado secuelas; la gente no es consciente de lo duro que es"

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La convivencia en ‘Supervivientes 2026’ empieza a pasar factura apenas unas semanas después de su arranque, y el último enfrentamiento entre Claudia Chacón y Alba Paul se ha convertido en uno de los momentos más tensos de la edición. El origen de la disputa, aparentemente menor —el mantenimiento del fuego—, y esto ha evidenciado el desgaste físico y emocional que ya sufren los concursantes en Honduras, sobre todo en Playa Derrota.

Todo comenzó tras varias noches en las que Alba asumió gran parte de la responsabilidad de mantener viva la hoguera, una tarea clave para la supervivencia en la isla. Sin embargo, cuando Claudia pidió relevo tras haberse levantado en varias ocasiones, la situación derivó rápidamente en un cruce de reproches.

El tono fue subiendo hasta convertirse en una fuerte bronca marcada por los gritos, acusaciones y descalificaciones personales. Alba llegó a calificar a su compañera de “niñata”, mientras que Claudia cuestionó sus formas y la acusó de falta de sinceridad, reflejando un choque de personalidades que ha ido creciendo con el paso de los días. La escena dejó claro que el hambre, el frío y la falta de descanso están intensificando los conflictos, algo habitual en este formato tan extremo.

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¿Cómo vivieron sus familiares este enfrentamiento?

Desde fuera, sin embargo, el entorno de ambas concursantes ha querido quitar hierro al asunto. Julia, madre de Claudia, reconoce que la situación es comprensible: “El no dormir afecta mucho, el hambre pasa malas jugadas”. Además, admite que su hija tiene un carácter impulsivo, aunque insiste en que se trata de “una discusión como otra cualquiera” dentro de un contexto límite.

En la misma línea se expresa Laura, hermana de Alba, quien asegura que, aunque no gusta ver este tipo de enfrentamientos, era algo previsible. “Son personas distintas y la convivencia es difícil”, explica, mostrando comprensión ante la tensión acumulada.

Sobre si este conflicto puede marcar un antes y un después en la relación entre ambas, las familias se muestran optimistas. Laura descarta que Alba sea rencorosa y cree que su intención es convivir y solucionar las diferencias. Julia, por su parte, también niega que vayan a convertirse en enemigas y enmarca lo ocurrido como “pequeñas anécdotas” propias de la experiencia.

El consejo de Abraham García sobre el "efecto rebote" tras salir de 'Supervivientes'

Abraham García, que ganó el concurso en 2014 tras más de 70 días en Honduras, analizó desde su experiencia cómo funciona realmente el programa. Para él, el conflicto es una parte esencial del formato y no lo ve como algo negativo, sino como un elemento inevitable que surge por las duras condiciones de convivencia.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista es su advertencia sobre el “efecto rebote” tras salir del reality. Abraham subraya la importancia de controlar la alimentación al volver a la vida normal, ya que el cuerpo reacciona rápidamente después de semanas de privación extrema.

¡Dale al play para ver las entrevistas al completo!