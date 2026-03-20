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Enfrentamientos

Maica planta cara a Alba Paul tras su fuerte enfrentamiento con Claudia en la palapa: "¡Lo has dicho!"

Maica planta cara a Alba Paul tras su fuerte enfrentamiento con Claudia en la palapa: "¡Lo has dicho!"
El tenso momento de Alba Paul con Maica y Claudia.. Telecinco.es
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'Playa Derrota' está pasando unos días muy complicados a causa del hambre, las duras condiciones en las que viven y esto añadido por el fuerte temporal que sacude Honduras, lo que ha generado varios enfrentamientos entre ellos y que podían verse también durante la gala de 'Supervivientes 2026' en directo.

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Claudia Chacón y Alba Paul ya dejaban claro en el 'Supervivientes: Tierra de nadie' que no se entienden y lo corroboraban protagonizando un tenso momento en la palapa. En el que acababa entrando Maica Benedicto.

"Veo a ellas en la playa que parece que hablan de nosotros, yo no cuestiono si sois amigas o no", decía Alba Paul cuando escuchaba hablar a Maica y Claudia sobre el grupo que habrían hecho en la playa y eso generaba una discusión con la que participase en 'La isla de las tentaciones 9': "A mí no me gustas tú". Mientras Alba le recriminaba que no hace nada en la playa: "No tiene actitud comprometida en lo que estamos".

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Lo que generaba un gran cabreo en su compañera: "La tiene tomada conmigo porque he sido la única que le he dicho algo y nadie se atreve por el carácter que tiene". Y aunque reconocía que tiene carencias en la supervivencia que lo está intentando lo mejor que puede.

Claudia hacía alusión a Maica en esta discusión y Maica quería dejar claro que había unas palabras de Alba que no le habían gustado nada: "Has dado a entender que dices las cosas a la cara y yo también las digo. Me ha molestado que digas que fuera de cámaras cuchicheamos porque si tengo algún problema te lo digo igual que al resto". Y le recriminaba que hubiera mencionado una nominación hacia ella, aunque Alba lo negaba, pero ella lo tenía claro: "Lo has dicho".

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