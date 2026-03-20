Pedro Jiménez 20 MAR 2026 - 01:29h.

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La palapa de 'Supervivientes' durante la gala que ha tenido lugar este jueves en Telecinco ha sido muy pero que muy movidita. Tensión, reproches, un intento de abandono... y también un mensaje totalmente inesperado. Y es que Jorge Javier ha señalado lo siguiente en pleno directo: "Todos estáis solos en 'Supervivientes', todos echáis de menos a gente de fuera, todos tenéis a personitas fuera, todos vosotros, pero por favor...".

Tras estas palabras, el presentador les ha pedido a todos los concursantes, en tono irónico, que valoren de una "manera muy especial" que Paola Omedo lleva "tres semanas sin ver a Carmen Borrego". La exnovia de José María Almoguera no ha podido evitar partirse de risa al escuchar las palabras de Jorge Javier: "Pero seguro me está viendo", ha dicho Paola Olmedo.

El mensaje de Paola Olmedo a Carmen Borrego

Jorge Javier le ha preguntado a la concursante si quiere mandarle o no un mensaje a Carmen Borrego: "Espero que esté disfrutando de esa cosita tan bonita que tenemos en común... ¡lo amo!", ha subrayado Paola Olmedo, mirando a cámara y sonriendo, consciente de que la que fue su suegra durante aproximadamente dos años estará viéndola al otro lado de la pantalla.