Lara Guerra 20 MAR 2026 - 01:27h.

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La pasada gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', María Lamela celebraba la primera ceremonia de salvación de la semana entre los nominados de cara a la segunda expulsión de la edición. Marisa Jara, Claudia Chacón, Toni Elías y Almudena Porras se medían ante la audiencia para continuar su experiencia en el reality más cañero de la televisión. Sin embargo, Almudena, muy emocionada, se salvaba de esta decisiva nominación, dejando al resto de sus compañeros al filo de la expulsión. Tras ello, en la nueva gala, María Lamela dejaba bajo duelo de expulsión definitivo a Claudia y Marisa. La expulsada se despedía muy emocionada del resto de concursantes, sin embargo, la "no despedida" con Jaime Astrain ha llamado encarecidamente la atención de Jorge Javier.

Jorge Javier anunciaba el comienzo de la expulsión, Claudia o Marisa se debatían al duelo de la noche. De nuevo Claudia le comentaba a Jorge sus deseos por quedarse, pero después de un programa bastante tenso en el que Marisa Jara y Jaime Astrain no han dejado de entra en multitud de discusiones, la expulsión dejaba otro momento un tanto agridulce.

Marisa Jara era la segunda expulsada de la edición. la concursante ha pasado uno a uno por sus compañeros para despedirse y acercarse hasta María Lamela. En este momento, la modelo se ha mostrado muy emocionada, sus ojos vidriosos se convertían los grandes protagonistas del momento hasta que Jorge Javier ha mencionado un detalle: "Marisa, me llama la atención que no te has despedido de Jaime".

La modelo por su parte se defendía: "He ido a despedirme de todos, lo he mirado pero él no me miraba". Tras esto, él confesaba que no tiene ningún problema en despedirse y se levanta para darle dos besos. Después, Jara bajaba el hacha de guerra para dejar cualquier enfrentamiento atrás.

La ceremonia de salvación bajo la Sentencia de Hydra

Momentos previos a conocer quién es el expulsado de la noche, Jorge Javier Vázquez conectaba con María Lamela para dar comienzo a la ceremonia de salvación: "¡Qué nervios, Jorge! Ya están nuestros concursantes preparados en la Sentencia de Hydra. Marisa, Claudia y Tony; uno de vosotros se va a salvar de la expulsión. Ya mismo se decide vuestro futuro en la aventura".

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Antes de escuchar el nombre, la presentadora quería saber si los nominados, que se encontraban bajo las cabezas de Hydra esperando descubrir si su líquido es rojo o agua, se encontraban preparados para conocer la decisión final. Claudia era la primera en pronunciarse: "Yo estoy muy nerviosa, la verdad". Marisa, por su parte asegura que "nada" y Toni, entre risas coincidía con la modelo.

Ahora sí, Lamela daba a conocer los nombres que dejarán la noche bajo un duelo: "Uno de vosotros esta noche abandona supervivientes y otro se salva ya. El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de esta noche es...¡Claudia!". Tras esto, la concursante reaccionaba lanzando un mensaje a la audiencia: "Aún así espero quedarme porque tengo muchísimas ganas y soy de las pocas personas que nunca ha dicho que se quiere ir, así que, que lo valoren".

Después, la ceremonia de salvación continuaba y María nombraba al siguiente nominado y por tanto conocíamos al concursante salvado: "El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrenta por tanto a la expulsión de esta noche es...¡Marisa! Por lo tanto el salvado es Toni Elías". Toni se ha tomado la salvación con una gran sonrisa y ha confesado su gran cambio de mentalidad: "Estoy contento porque he hecho un cambio de chip y estoy mucho más contento".

Claudia hace su alegato tras seguir al frente de la nominación: "Soy de las pocas personas que nunca ha dicho que se quiere ir"

Después del juego de localización que dejaba a Claudia entre lágrimas al conocer que la próxima semana estaría de nuevo en Playa Derrota, la concursante se ha enfrentado a la decisión final de su nominación. Un duelo entre ella y Marisa Jara, que mientras que la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' no quiere que su experiencia finalice, Marisa Jara dejaba claro que su momento había llegado: "Quiero ser la expulsada, Jorge. He llegado a mi límite".