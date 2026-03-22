Pedro Jiménez 22 MAR 2026 - 22:07h.

Su hija Alejandra Rubio ha anunciado su segundo embarazo con Carlo Costanzia: esto ha dicho la colaboradora en el plató de 'Supervivientes'

Las igualadas nominaciones dejan un papel decisivo para los líderes de cada playa en 'Supervivientes 2026': "No sé qué hacer"

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Alejandra Rubio va a ser madre por segunda vez, noticia que confirmó en el plató de '¡De viernes!' y que generó todo tipo de reacciones, no solo entre los telespectadores si no también en la familia Campos, concretamente en su madre Terelu, quien no podía ocultar su alegría. En la parte de Mediaset Infinity que 'Supervivientes' ha emitido en Telecinco este domingo, antes de su emisión en abierto, la mayor de las Campos se ha vuelto a pronunciar sobre este segundo embarazo de su hija, después de la felicitación in fraganti de Sandra Barneda recordándole una noticia que ha acaparado estos días las portadas del mundo del corazón.

"Permitidme que felicite a Terelu", ha dicho Sandra Barneda, en pleno directo, para dirigirse a la colaboradora y recordarle que va a "ser abuela por segunda vez".

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Tras un fuerte aplauso del público, la presentadora también ha felicitado a la propia Alejandra Rubio, mirando a cámara y esbozando una ligera sonrisa. "¿Te hace ilusión?", le ha preguntado Sandra Barneda a Terelu. "Mucha, muchísima ilusión. De verdad", ha señalado Terelu Campos.

Pero no han sido las únicas palabras de la hija mayor de las Campos. "Yo siempre digo que mi madre fue abuela con 49 años... yo lo he sido diez años después. O sea que tampoco... aunque Alejandra lo ha sido también muy joven", ha dicho Terelu.

La espina clavada de Terelu Campos

Por último, Terelu ha reconocido una cosa: "Yo soy partidaria de tener siempre un hermanito. Me quedé con la pena de no dárselo a Alejandra Rubio...", ha concluido Terelu Campos, desvelando así una pequeña espinita clavada que tiene y que, quizás, ninguno sabíamos hasta el momento.