Patricia Fernández 23 MAR 2026 - 00:21h.

La superviviente ha explicado cómo se encuentra tras su momento más límite en Honduras

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Marisa Jara ha vivido unos complicados momentos en 'Supervivientes 2026' desde que se convirtiera en expulsada y llegase a 'Playa Destino' con Darío y Borja, donde protagonizaba un brutal estallido en el que aseguraba estar al límite y "no poder más", mientras se desahogaba de sus compañeros.

La concursante quería hablar con el equipo del programa, completamente rota, y estallaba con los compañeros que estaban en la playa: "Estoy pidiendo que me pases con dirección, sois unos hijos de p* y no me grabéis más". Fuera de sí, Marisa no podía controlar los nervios al tener clarísimo en ese momento querer marcharse de Honduras, mientras Borja y Darío intentaban calmarle.

Tras este complicadísimo momento de la superviviente, ha conseguido seguir en la convivencia con Borja y Darío, en los que ha encontrado un gran apoyo. Y Sandra Barneda hablaba con ella en directo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' para saber cómo se encuentra.

Marisa explicaba que "está sobreviviendo" porque se encuentra un poco sobrepasada y triste porque "le está costando mucho", pero afirmaba que en 'Playa Destino' tiene "más paz y tranquilidad" y está con dos compañeros que "son maravillosos".

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La que recordaba cómo fue la noche del jueves: "No me quiero ni acordar, lo pasé muy mal, no podía ni hablar, tenía un ataque de ansiedad y gracias a Darío y Borja me tranquilizaron, me dieron de comer y de beber y empezamos a hablar y ya fue diferente".

El marido de Marisa Jara se rompe al ver las imágenes de su estallido

Miguel Almansa, el marido de la superviviente, no podía evitar las lágrimas al ver este gran bajón de su mujer: "Es muy duro, está mal, ella no es así, no me esperaba verla así". El que aseguraba no haberla visto nunca a este límite: "No la reconozco. Ella busca siempre la felicidad y estoy un poco... llevo desde que me enteré fatal".

Miguel Almansa, muy preocupado por Marisa Jara en ‘Supervivientes 2026’