Alberto Ávila vive un gran bajón y se abre como nunca: "No lloraba nunca por cosas malas que me han pasado"
El superviviente ha hablado a Sandra Barneda sobre él después de su gran bajón
Alberto Ávila ha vivido un complicado momento durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' a causa del reparto de la recompensa, lo que le ha hecho romperse y acabar abriéndose como nunca con Sandra Barneda en directo.
Los concursantes vivían un complicado momento durante la gala, unos iban a poder comer un flan como recompensa y otros no. Uno de los que no probaba bocado era Alberto Ávila, lo que provocaba sus lágrimas y que viviera un mal momento.
Después de esto, todos los concursantes iban al 'Consejo de los dioses', donde Sandra Barneda preguntaba por este gran bajón y él se sinceraba como nunca: "Estoy contento porque he llorado después de mucho tiempo, pensaba que estaba roto por dentro porque no lloraba nunca por cosas malas que me han pasado ni fallecimientos de familiares y el put* hambre me ha hecho romperme entero, ha sido durísimo. Me he desahogado, estoy mejor y a seguir con el concurso que me queda mucho aquí".
El que contaba a Sandra Barneda por qué pensaba que estaba vacío por dentro y tras esto intentaba explicarle a la presentadora cómo se siente el hambre que están pasando en Honduras: "Yo no me lo imaginaba así". ¡Descubre todo lo que ha dicho dando 'play' al vídeo!