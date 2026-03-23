Supervivientes 23 MAR 2026 - 18:39h.

Supervivientes. Tierra de Nadie’, este martes 24 de marzo a partir de las 23:00h en Telecinco: ¿te lo vas a perder?

De Jaime a Gerard e Ingrid: los rivales más fuertes y más estrategas de 'Supervivientes 2026', según los defensores

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La salvación de uno de los nominados -Almudena Porras, Claudia Chacón, Gabriela Guillén o Toni Elías-; un test de cultura en el que participará el equipo de Playa Derrota -con una onza de chocolate por cada acierto y una guindilla picante por cada fallo-; y dos juegos de recompensa, uno en el que participarán los equipos Victoria y Derrota y otro que afrontarán los supervivientes de Playa Destino, centrarán gran parte de la atención de la tercera gala de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 24 de marzo a partir de las 23:00h en Telecinco.

Playa Victoria y Playa Derrota lucharán por una importante recompensa en ‘El Desafío de Hefesto’, en el que deberán conseguir un número determinado de antorchas que se encuentran a gran altura utilizando una torre móvil. Con ellas, tendrán que encender un pebetero situado en una estructura en el mar usando el fuego de otro pebetero cercano encendido por tiempo limitado.

Por su parte, Playa Destino afrontará ‘El reto de Ponto’, en el que un superviviente deberá liberar varias boyas sumergidas en el mar para colocarlas en una estructura, mientras los otros dos concursantes pasan esas mismas boyas por una pasarela de equilibrio flotante para alcanzar el objetivo final: encestarlas en un tiempo determinado en una canasta flotante. Si lo logran, ganarán una interesante recompensa.

Alejandra de la Croix, en el plató de 'Supervivientes'

El programa, que recibirá en el plató a Alejandra de la Croix, reunirá de nuevo a los supervivientes en La Zona Roja, en el que cada playa podrá juzgar e imponer un castigo al superviviente de su equipo que considere que lo merece por su comportamiento en los últimos días. Nuevamente el azar tendrá un papel importante porque puede que la sanción se convierta en un interesante privilegio.