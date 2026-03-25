Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 21:15h.

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Las discusiones entre Claudia Chacón y Alba Paul se han convertido en una constante en Playa Derrota en 'Supervivientes 2026'. En las últimas horas han vuelto a enfrentarse, como se puede ver en las imágenes inéditas que nos llegan desde Honduras y que puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

A Alba le ha sentado mal que su compañera le haya pedido que no se acercase a ella cuando discutían: "Yo no soy agresiva". Ante su enfado, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha dicho que rectificaba su comentario, pero la bronca seguía escalando porque aseguraba que nadie le tendría que dar consejos porque ninguno de ellos son su madre ni su padre ni su psicólogo.

"Ojalá estuvieran aquí tus padres para decírtelo", le respondía Alba, ante lo que Claudia replicaba, muy molesta: "¡A mis padres ni los nombres!". Tras el fin de su discusión, la catalana se refugiaba en su amigo, Aratz Lakuntza, al que le confesaba que piensa en qué opinarán sus amigos y su mujer, Dulceida, de ese conflicto: "Mis amigas tienen que estar pensando que me ha tocado la peor y mi mujer estará cabreadísima, y conmigo también, ¿eh?".