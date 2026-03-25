Carlos Alba, defensor de Gabriela Guille, analiza su actitud en Honduras y expresa cómo la dura traición sobre su embarazo, por parte de una amiga, la ha marcado profundamente

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La aventura de los Cayos Cochinos está poniendo al límite a Gabriela Guillén. La concursante atraviesa una de sus semanas más decisivas y complicadas en 'Supervivientes': a la presión de estar nominada y jugarse su continuidad en el reality, se suma el reciente desmayo que hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Para entender qué está pasando realmente por la cabeza de la superviviente y por qué parece tener el freno de mano echado, hemos hablado con Carlos Alba, su defensor, quien nos ha dado la clave de su actitud distante.

El fantasma de la traición frena su concurso

Muchos seguidores del formato se preguntan por qué Gabriela no termina de dejarse conocer al cien por cien por el resto de sus compañeros. La respuesta, según Carlos, tiene su origen antes de volar a Honduras, tras recibir un duro golpe personal antes de que naciera su primer hijo: la filtración de su embarazo. El defensor reconoce que la concursante encajó aquel episodio "bastante mal", dejando claro que "que te traicione un amigo siempre es malo".

Esta profunda decepción, ha marcado un antes y un después en su forma de relacionarse. Carlos matiza que no es que Gabriela se haya vuelto una persona desconfiada por naturaleza, pero admite que ahora camina "con pies de plomo". Al estar conviviendo con gente con la que tiene menos roce, ha optado por ser "un poquito más cauta", una coraza de protección que explica su comportamiento actual en el concurso.

El aislamiento extremo y su mayor deseo

A este bloque hay que sumarle la dureza del reality, donde todo se magnifica, sobre todo teniendo en cuenta que "allí 24 horas, es como una semana aquí con una persona".

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Respecto al reciente desmayo, el defensor expresa que lo vivió con mucha angustia desde fuera, pero recalca que Gabriela es una mujer verdaderamente fuerte. De hecho, su principal preocupación no es el esta físico de su defendida, sino su salud mental: teme que las circunstancias hagan que se venga abajo. Por ello, pide al público que le den una oportunidad de salvarse, convenciendo de que cuando remonte este mal bache, demostrará todo su potencial.

¿Y qué necesitaría para lograr esa ansiada remontada? Carlos Alba no lo duda ni un segundo: el motor de Gabriela es su hijo. Recibir una llamada o saber algo de su "pequeñito" le inyectaría, de forma inmediata, todas las fuerzas necesarias para aguantar hasta el final.

¡Dale play al vídeo para no perderte las reflexiones del defensor!