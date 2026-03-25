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María Lamela

María Lamela llama la atención a los concursantes en pleno directo y tras una nueva bronca entre Gerard y Alvar: "No estáis respetando"

María Lamela llama la atención a los concursantes en pleno directo y tras una nueva bronca entre Gerard y Alvar: "No estáis respetando"
María Lamela llama la atención a los concursantes en pleno directo de Supervivientes. telecinco.es
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La 'Zona Roja' ha traído tensión y más de un cruce y disputa durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' este martes. El mayor de ellos lo han protagonizado Claudia y Alba Paul, dos concursantes que no es la primera vez que han mostrado ya sus más y sus menos y que durante esta última gala no iba a ser menos. No obstante, posteriormente, Gerard y Alvar también han protagonizado un tenso choque, que ha provocado que toda la playa estalle entre sí y María Lamela se haya visto obligada a intervenir.

Y es que ha sido en pleno estallido de Claudia (involucrada de nuevo en la bronca que habían comenzado Gerard y Alvar), y tras varios avisos de Ion Aramendi pidiendo el turno de palabra, cuando María Lamela ha señalado un alto y fuerte: "¡Chicos, silencio! ¡No quiero gritar, de verdad!".

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María Lamela, tajante en 'Supervivientes'

Tras estas palabras, María Lamela ha mencionado las veces que el presentador había llamado la atención desde Madrid y estos habían hecho caso omiso: "Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Os voy a pedir, por favor, que habléis por turnos y sin gritar, por favor, ¿vale?". Ion Aramendi le ha dado las gracias a María Lamela y ha procedido a seguir moderando la 'Zona Roja'.

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La pista de Ion Aramendi sobre el nuevo concursante de 'Supervivientes'

Precisamente Ion Aramendi, al término del programa, ha dado una nueva pista sobre el nuevo concursante que está a "punto de llegar" a Honduras: "Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter, que promete revolucionar la vida en los Cayos Cochinos. Llega muy pronto y os va a encantar", ha destacado el presentador de 'Supervivientes'. ¿Quién será? ¡No te pierdas la próxima gala de 'Supervivientes' este jueves!

La pista de Ion Aramendi sobre el nuevo concursante que "está a punto de llegar" a 'Supervivientes': "Promete revolucionar la vida en los Cayos Cochinos"
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