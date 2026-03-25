Pedro Jiménez 25 MAR 2026 - 01:50h.

La presentadora, tajante ante los sucesivos avisos de Ion Aramendi: "Hablad por turnos y sin gritar"

‘El Abismo al Infinito’ deja a la primera salvada de la semana, que acaba entre lágrimas: el inesperado gesto de María Lamela al anunciar el nombre

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La 'Zona Roja' ha traído tensión y más de un cruce y disputa durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' este martes. El mayor de ellos lo han protagonizado Claudia y Alba Paul, dos concursantes que no es la primera vez que han mostrado ya sus más y sus menos y que durante esta última gala no iba a ser menos. No obstante, posteriormente, Gerard y Alvar también han protagonizado un tenso choque, que ha provocado que toda la playa estalle entre sí y María Lamela se haya visto obligada a intervenir.

Y es que ha sido en pleno estallido de Claudia (involucrada de nuevo en la bronca que habían comenzado Gerard y Alvar), y tras varios avisos de Ion Aramendi pidiendo el turno de palabra, cuando María Lamela ha señalado un alto y fuerte: "¡Chicos, silencio! ¡No quiero gritar, de verdad!".

María Lamela, tajante en 'Supervivientes'

Tras estas palabras, María Lamela ha mencionado las veces que el presentador había llamado la atención desde Madrid y estos habían hecho caso omiso: "Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Os voy a pedir, por favor, que habléis por turnos y sin gritar, por favor, ¿vale?". Ion Aramendi le ha dado las gracias a María Lamela y ha procedido a seguir moderando la 'Zona Roja'.

La pista de Ion Aramendi sobre el nuevo concursante de 'Supervivientes'

Precisamente Ion Aramendi, al término del programa, ha dado una nueva pista sobre el nuevo concursante que está a "punto de llegar" a Honduras: "Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter, que promete revolucionar la vida en los Cayos Cochinos. Llega muy pronto y os va a encantar", ha destacado el presentador de 'Supervivientes'. ¿Quién será? ¡No te pierdas la próxima gala de 'Supervivientes' este jueves!