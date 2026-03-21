Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 19:41h.

Marisa Jara protagoniza un fuertísimo estallido en 'Playa Destino' tras ser la segunda expulsada de 'Supervivientes'

El momento agridulce en la despedida de Marisa Jara y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' tras su expulsión: "Él no me miraba"

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¡Marisa Jara pierde los papeles! La concursante de 'Supervivientes 2026' ha protagonizado uno de los mayores estallidos hasta la fecha. Algo que ha ocurrido después de que en la última gala se convirtiese en la segunda expulsada y tras conocer su nueva localización: convivirá en 'Playa Destino' con Borja y Darío. Una noticia que no le agradó ni lo más mínimo y que hizo que activase el protocolo de abandono. ¡No te pierdas este domingo a las 22h 'Supervivientes. Conexión Honduras' para conocer su decisión final!

El pasado jueves, Marisa Jara, Toni Elías y Claudia Chacón se enfrentaban a la segunda expulsión de la edición, después de que Álex Ghita se convirtiese en el primer expulsado y decidiese, al saber que en vez de ir a Madrid viviría en 'Playa Destino', abandonar de manera definitiva el programa. Tras una breve ceremonia de salvación, la expulsión quedaba en cosa de dos: Marisa y Claudia.

Lo cierto es que Marisa Jara es una de las concursantes que más conflictos ha tenido con sus compañeros de 'Playa Derrota', en especial con Jaime Astrain y Ingrid Betancor, con quienes se enfrentaba nuevamente en la gala. La modelo no dudaba en saltar contra el exfutbolista y lanzarle una fuerte pulla al acusarle de "decir barbaridades detrás de cámara". "¡Suavón, que eres un suavón!", espetaba Marisa a Jaime, quien aseguraba que esta "no tiene compañerismo".

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El explosivo estallido de Marisa Jara

Como cada jueves, Jorge Javier Vázquez comunicaba el nombre del expulsado, en esta ocasión, Marisa Jara. Tras conocer el veredicto de la audiencia, la modelo se despedía de sus compañeros y para el presentador no pasaba desapercebido que no se había despedido de Jaime Astrain, a lo que ella explicaba: "Lo he mirado pero él no me miraba". El directo aludido aseguraba que no tenía ningún problema y ambos se daban dos besos dejando a un lado sus diferencias.

Tras su expulsión, Marisa Jara era destinada a 'Playa Destino' y, con actitud reticente, la modelo se negaba de primeras a bajar de la barca. Aunque terminaba aceptando después de que Jorge Javier insistiese. No obstante, al final de la gala el presentador comunicaba que Marisa quería abandonar. Una decisión que conoceremos este domingo en Telecinco.

Mientras tanto, Marisa Jara continúa en 'Playa Destino' desde donde han llegado unas impactantes imágenes inéditas. Y es que la modelo ha estallado. "Me siento muy mal. Esto es una broma, por favor... No puedo respirar", decía una Marisa Jara completamente al límite, que también estallaba contra la organización: "¡Pásame con dirección! ¡No me grabéis más, sois unos hijos de p***!"