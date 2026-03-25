Lara Guerra 25 MAR 2026 - 03:34h.

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'Supervivientes. Tierra de Nadie' llega con una nueva entrega llena de momentazos, pero también de momentos complicados. En la pasada gala, Alejandra de la Croix tomaba la decisión de activar el protocolo de abandono y determinar que era el momento de poner fin a su experiencia en el reality más salvaje de toda la televisión. En este contexto, la actriz llegaba a plató con un gran recibimiento por parte de algunos, pero críticas por parte de otros como Kiko Jiménez.

La concursante, pese a ser una auténtica jabata se dejaba llevar por los duros estragos de la isla. Las picaduras, la debilidad, el hambre poco a poco han ido apagando la fortaleza de Alejandra. Y así se lo comunicaba a Sandra Barneda: "Me encantaría decirte que increíble, porque el lugar lo merece, pero qué va... estoy 'comida' de bichos, de picaduras, afectada psicológicamente... no estoy en mi mejor momento. Pensaba que venía con una fortaleza física y mental... a medida que iban pasando los días, sentía una ansiedad, ataques de pánico... algo no iba bien".

Alejandra de la Croix: "He estado fatal, lo he pasado muy mal"

Ahora, la ya exconcursante llegaba feliz al plató: "Ya estoy mejor. He estado fatal, lo he pasado muy mal...estar allí es...te lo pueden contar, lo puedes imaginar pero, bueno alguno de plató ha estado allí, es muy fuerte". Carmen Borrego, que se encontraba en plató, confesaba que le daba pena que pusieran fin a su concurso: "Estabas haciendo un concurso estupendo, pero te entiendo perfectamente. Cuando la cabeza dice que no es que no".

Sin embargo, Kiko Jiménez, no estaba tan de acuerdo con los comentarios positivos de los colaboradores hacia el abandono de Alejandra: "Me parece muy injusto el recibimiento que se le dio a Álex Ghita la semana pasada, que ha hecho exactamente lo mismo que tú; abandonar y salir por la puerta de atrás. Es lo mismo. Has tenido bastante buen recibimiento".

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