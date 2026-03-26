Supervivientes 26 MAR 2026 - 16:05h.

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Una tormenta que Alba Paul calcula que dura "entre dieciséis y dieciocho horas" azota a los Cayos Cochinos y ha provocado que los ánimos de los concursantes de 'Supervivientes 2026' caigan en picado. En el vídeo que avanza lo que se podrá ver en la gala de esta noche y que encabeza este artículo se puede ver a Maica Benedicto anegada en lágrimas y a Ingrid Betancor lamentar el tener que dormir "empapada".

También se aprecia que Gerard Arias ha estallado en plena tormenta y que los concursantes han tratado de mantener su refugio en pie pese a que las lluvias no les dan tregua. En la gala de esta noche presentada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y por María Lamela en Honduras se podrán ver las imágenes al completo.

En la gala habrá nominaciones, una expulsión entre Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén tras la salvación de Almudena Porras el martes en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', dos nuevos juegos (el del líder y el de localización) y nuevas pistas de la nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

Ion Aramendi ya avanzó el martes que la nueva concursante es "una mujer famosa y de carácter fuerte". Todo esto, a partir de las 21:45 horas en Telecinco.