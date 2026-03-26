Una fuerte tormenta azota a los Cayos Cochinos: las imágenes al completo en la gala de esta noche de 'Supervivientes 2026'
En la gala de hoy, jueves 26 de marzo, se emitirán las imágenes del temporal que ha puesto en jaque a los concursantes
Nuevas pistas sobre la próxima concursante que llega para revolucionar 'Supervivientes 2026': esta noche a las 21:45h, en Telecinco
Puedes ver todos los programas de 'Supervivientes 2026': galas, 'Conexión Honduras' y 'Tierra de Nadie' en Mediaset Infinity
Una tormenta que Alba Paul calcula que dura "entre dieciséis y dieciocho horas" azota a los Cayos Cochinos y ha provocado que los ánimos de los concursantes de 'Supervivientes 2026' caigan en picado. En el vídeo que avanza lo que se podrá ver en la gala de esta noche y que encabeza este artículo se puede ver a Maica Benedicto anegada en lágrimas y a Ingrid Betancor lamentar el tener que dormir "empapada".
También se aprecia que Gerard Arias ha estallado en plena tormenta y que los concursantes han tratado de mantener su refugio en pie pese a que las lluvias no les dan tregua. En la gala de esta noche presentada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y por María Lamela en Honduras se podrán ver las imágenes al completo.
En la gala habrá nominaciones, una expulsión entre Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén tras la salvación de Almudena Porras el martes en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', dos nuevos juegos (el del líder y el de localización) y nuevas pistas de la nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.
Ion Aramendi ya avanzó el martes que la nueva concursante es "una mujer famosa y de carácter fuerte". Todo esto, a partir de las 21:45 horas en Telecinco.