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Una fuerte tormenta azota a los Cayos Cochinos: las imágenes al completo en la gala de esta noche de 'Supervivientes 2026'

Un temporal azota a los Cayos Cochinos
Los concursantes tratan de hacer frente a los destrozos de las lluvias. Mediaset
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Una tormenta que Alba Paul calcula que dura "entre dieciséis y dieciocho horas" azota a los Cayos Cochinos y ha provocado que los ánimos de los concursantes de 'Supervivientes 2026' caigan en picado. En el vídeo que avanza lo que se podrá ver en la gala de esta noche y que encabeza este artículo se puede ver a Maica Benedicto anegada en lágrimas y a Ingrid Betancor lamentar el tener que dormir "empapada".

También se aprecia que Gerard Arias ha estallado en plena tormenta y que los concursantes han tratado de mantener su refugio en pie pese a que las lluvias no les dan tregua. En la gala de esta noche presentada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y por María Lamela en Honduras se podrán ver las imágenes al completo.

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En la gala habrá nominaciones, una expulsión entre Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén tras la salvación de Almudena Porras el martes en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', dos nuevos juegos (el del líder y el de localización) y nuevas pistas de la nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

Nuevas pistas sobre la próxima concursante que llega para revolucionar 'Supervivientes 2026': esta noche a las 21:45h, en Telecinco
Nuevas pistas sobre la próxima concursante que llega para revolucionar 'Supervivientes 2026': esta noche a las 21:45h, en Telecinco

Ion Aramendi ya avanzó el martes que la nueva concursante es "una mujer famosa y de carácter fuerte". Todo esto, a partir de las 21:45 horas en Telecinco.

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