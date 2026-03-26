Supervivientes 26 MAR 2026 - 09:52h.

En la gala de esta noche, una expulsión, nuevas pistas sobre la nueva concursante y dos nuevos juegos ¡No te lo pierdas!

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Claudia Chacón, Gabriela Guillén o Toni Elías. Tras la salvación de Almudena Porras, uno de los tres nominados será expulsado de su playa y se trasladará a sobrevivir en Playa Destino junto a Borja Silva, Darío Linero y Marisa Jara, en la cuarta gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 26 de marzo a las 21:45h, en Telecinco.

Además, se desvelarán nuevas pistas sobre la próxima concursante que se incorporará a la aventura, de quien ya se sabe que se trata de “una mujer famosa y de fuerte carácter”, tal y como avanzó anoche Ion Aramendi. También tendrán lugar dos nuevos juegos decisivos:

Juego de localización : “La jaula del inframundo”. En él, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a un espectacular reto en el que tendrán que unir fuerzas para trasladar una gran jaula, en la que estarán encerrados, sorteando obstáculos en la playa. Su rapidez, fuerza y coordinación serán claves. Además, durante el recorrido tendrán que ir recolectando ganchos que usarán al final para pescar una serie de sacos, que contienen la llave que abre la jaula. Una vez que logren liberarse, finalizarán el juego trasladando la bandera de su playa hasta una estructura en el mar.

: “La jaula del inframundo”. En él, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a un espectacular reto en el que tendrán que unir fuerzas para trasladar una gran jaula, en la que estarán encerrados, sorteando obstáculos en la playa. Su rapidez, fuerza y coordinación serán claves. Además, durante el recorrido tendrán que ir recolectando ganchos que usarán al final para pescar una serie de sacos, que contienen la llave que abre la jaula. Una vez que logren liberarse, finalizarán el juego trasladando la bandera de su playa hasta una estructura en el mar. Juego de líder: “El juicio de Poseidón”. En este reto individual de equilibrio, fuerza y concentración, cada superviviente deberá mantenerse en pie sobre un tablón de madera sobre la que tendrán que ir avanzando con el paso del tiempo mientras la superficie se estrecha. El último en caer al agua de cada equipo logrará el liderazgo.

Los supervivientes, que se reunirán en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de supervivencia, también afrontarán una nueva ronda de nominaciones.