Patricia Fernández 27 MAR 2026 - 03:31h.

Jorge Javier Vázquez lee un pergamino durante la gala de 'Supervivientes 2026' con una pista sobre la nueva concursante

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Un nuevo pergamino ha llegado a Jorge Javier Vázquez durante la gala de 'Supervivientes', el que llevaba escrita una pista más de la nueva concursante de la que se desvelará la identidad el próximo domingo en 'Conexión Honduras'.

Después de que Sandra Barneda anunciase que va a haber un nuevo concursante en Honduras, Ion Aramendi daba algún detalle sobre su identidad: "Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos’. Llega muy pronto y os va a encantar”.

Ya sabiendo todo esto, Jorge Javier Vázquez leía un nuevo pergamino con más pistas: "Tiene relación con uno de los supervivientes que vive ahora mismo en la playa y su nombre es un auténtico bombazo".

Después de esta pista, el presentador leía más sobre el momento en el que se descubrirá de quién se trata: "Descubrimos su identidad y hablamos con ella el próximo domingo durante la gala de 'Conexión Honduras'.

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