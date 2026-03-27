Supervivientes 27 MAR 2026 - 15:29h.

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La identidad de la nueva concursante que pondrá rumbo a los Cayos Cochinos para incorporarse a la aventura y la primera expulsión definitiva de la edición centrarán gran parte de la atención este domingo 29 de marzo de el cuarto programa de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que Sandra Barneda y María Lamela conducirán a partir de las 22:00 en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Antes de conocer la decisión de la audiencia, los cuatro supervivientes de Playa Destino - Borja Silva, Darío Linero, Gabriela Guillén y Marisa Jara - afrontarán un decisivo juego de líder, cuyo ganador quedará fuera del televoto que se abrirá a continuación y en el que los espectadores decidirán entre tres de ellos quién finaliza su participación en el reality y regresa a España.

La gala, que ofrecerá en primicia un amplio avance de las tramas de 'La isla de las tentaciones 10' que llegará próximamente a Telecinco, acogerá una nueva 'Batalla de Titanes' con espectaculares juegos clasificatorios que afrontarán los supervivientes de Victoria y Derrota. El ganador final se hará con una jugosa recompensa y se someterá a 'Los Dilemas de los Dioses': deberá decidir qué hacer con ella en base a las distintas propuestas que le planteará Poseidón a la hora de repartirla.

Por último, ambos equipos se reunirán de nuevo en 'El Consejo de los Dioses', para afrontar las dificultades de su convivencia y su supervivencia, marcadas por nuevos conflictos que han tensado la situación en los cayos y por el cambio por primera vez de localización de los equipos.