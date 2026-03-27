La identidad de la nueva concursante y la primera expulsión definitiva con un decisivo juego de líder, el domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras'
También se celebrará una nueva 'Batalla de Titanes' con dilemas para el ganador de la recompensa y se emitirá en primicia un avance de la décima edición de 'La isla de las tentaciones'
Una pista más vincula a la nueva concursante de 'Supervivientes 2026' con uno de los supervivientes
Puedes ver la gala 4 íntegra de 'Supervivientes 2026' en Mediaset Infinity
La identidad de la nueva concursante que pondrá rumbo a los Cayos Cochinos para incorporarse a la aventura y la primera expulsión definitiva de la edición centrarán gran parte de la atención este domingo 29 de marzo de el cuarto programa de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que Sandra Barneda y María Lamela conducirán a partir de las 22:00 en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.
Antes de conocer la decisión de la audiencia, los cuatro supervivientes de Playa Destino - Borja Silva, Darío Linero, Gabriela Guillén y Marisa Jara - afrontarán un decisivo juego de líder, cuyo ganador quedará fuera del televoto que se abrirá a continuación y en el que los espectadores decidirán entre tres de ellos quién finaliza su participación en el reality y regresa a España.
La gala, que ofrecerá en primicia un amplio avance de las tramas de 'La isla de las tentaciones 10' que llegará próximamente a Telecinco, acogerá una nueva 'Batalla de Titanes' con espectaculares juegos clasificatorios que afrontarán los supervivientes de Victoria y Derrota. El ganador final se hará con una jugosa recompensa y se someterá a 'Los Dilemas de los Dioses': deberá decidir qué hacer con ella en base a las distintas propuestas que le planteará Poseidón a la hora de repartirla.
Por último, ambos equipos se reunirán de nuevo en 'El Consejo de los Dioses', para afrontar las dificultades de su convivencia y su supervivencia, marcadas por nuevos conflictos que han tensado la situación en los cayos y por el cambio por primera vez de localización de los equipos.