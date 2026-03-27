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Inédito | Los supervivientes de Playa Derrota confiesan a quién quieren como líder: así han sido las sorprendentes respuestas

Alvar confiesa quién quiere que sea líder
'Supervivientes'. Telecinco.es
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Los días pasan en 'Supervivientes 2026' y la competitividad entre los concursantes sale cada vez más a relucir. Uno de los motivos es el collar de líder, todos o casi todos quieren hacerse con él. El último en conseguirlo en Playa Derrota ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, pero ¿quién prefieren los concursantes que sea líder? En este vídeo inédito responden a la gran pregunta.

El actual líder de Playa Derrota, Alvar, ha confesado que cree que él mismo es un buen líder: ''He estado teniendo unos `problemillas estas semanas con la prueba de líder porque tenía unos puntos en la mano, pero ya está curado y puedo volver a pescar y hacer las pruebas al máximo potencial''.

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''Me gusta motivar al equipo a ganar las pruebas, a estar activos y contentos. Creo que ese espíritu de entusiasmo se contagia y creo que seria un buen líder'', afirma Alvar Seguí.

Gerard Arias

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también cree que sería un buen líder: ''Lo he demostrado, siempre pienso en los demás y hago todo'', aunque confiesa quién sería mejor líder si no lo fuese él: ''Pondría a Alberto porque ha pasado por un montón de adversidades, siempre se adapta, tiene ganas de aprender''.

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Gerard Arias confiesa quién quiere que sea líder
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Almudena Porras

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina igual que Gerard y Alvar: ''Me gustaría ser yo porque nunca he llegado a ser y me gustaría ver qué se siente. Aquí en mi playa, ser líder no conlleva gran cosa, haces lo mismo de todos, pero te quitas una nominación directa y llevo dos semanas siendo nominada''.

Almudena Porras confiesa quién quiere que sea líder
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Alberto Ávila

El deportista lo tiene claro, quiere ser él: ''Repetir por segunda vez porque tengo que seguir poniendo los puntos sobre la íes, aunque si no fuese yo diría Alvar porque creo que lo puede hacer muy bien y es un buen capitán''.

Alberto Ávila confiesa quién quiere que sea líder
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Toni Elías

A Toni le gustaría que fuese Alvar: ''Es un tío loco, muy dinámico, tiene mucha experiencia y personalidad. Pienso que va a llegar muy lejos''.

Toni Elías confiesa quién quiere que sea líder
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Teresa Seco

La influencer piensa que Paola Olmedo sería una buena líder: ''Aunque es muy mandona es muy mami, es una mandona cariñosa y lo hace por nosotros. Sabe organizar muy bien, a quién decirle qué''.

Teresa Seco confiesa quién quiere que sea líder
Teresa Seco confiesa quién quiere que sea líder

Paola Olmedo

La ex de José María Almoguera lo tiene claro: ''Creo que podríamos elegir a Alvar porque tiene muchas ganas, posibilidades y se le dan muy bien varias cosas''.

Paola Olmedo confiesa quién quiere que sea líder
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Ivonne Reyes

Ivonne es la única que cree que Gerard sería un buen líder: ''Se organiza muy bien con la pesca, nunca está cansado, en general todos vamos bien, pero este hombre no sé de qué energía está hecho porque es muy máquina''.

Ivonne Reyes confiesa quién quiere que sea líder
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