Supervivientes 27 MAR 2026 - 14:24h.

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Los días pasan en 'Supervivientes 2026' y la competitividad entre los concursantes sale cada vez más a relucir. Uno de los motivos es el collar de líder, todos o casi todos quieren hacerse con él. El último en conseguirlo en Playa Derrota ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, pero ¿quién prefieren los concursantes que sea líder? En este vídeo inédito responden a la gran pregunta.

El actual líder de Playa Derrota, Alvar, ha confesado que cree que él mismo es un buen líder: ''He estado teniendo unos `problemillas estas semanas con la prueba de líder porque tenía unos puntos en la mano, pero ya está curado y puedo volver a pescar y hacer las pruebas al máximo potencial''.

''Me gusta motivar al equipo a ganar las pruebas, a estar activos y contentos. Creo que ese espíritu de entusiasmo se contagia y creo que seria un buen líder'', afirma Alvar Seguí.

Gerard Arias

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también cree que sería un buen líder: ''Lo he demostrado, siempre pienso en los demás y hago todo'', aunque confiesa quién sería mejor líder si no lo fuese él: ''Pondría a Alberto porque ha pasado por un montón de adversidades, siempre se adapta, tiene ganas de aprender''.

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Almudena Porras

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina igual que Gerard y Alvar: ''Me gustaría ser yo porque nunca he llegado a ser y me gustaría ver qué se siente. Aquí en mi playa, ser líder no conlleva gran cosa, haces lo mismo de todos, pero te quitas una nominación directa y llevo dos semanas siendo nominada''.

Alberto Ávila

El deportista lo tiene claro, quiere ser él: ''Repetir por segunda vez porque tengo que seguir poniendo los puntos sobre la íes, aunque si no fuese yo diría Alvar porque creo que lo puede hacer muy bien y es un buen capitán''.

Toni Elías

A Toni le gustaría que fuese Alvar: ''Es un tío loco, muy dinámico, tiene mucha experiencia y personalidad. Pienso que va a llegar muy lejos''.

Teresa Seco

La influencer piensa que Paola Olmedo sería una buena líder: ''Aunque es muy mandona es muy mami, es una mandona cariñosa y lo hace por nosotros. Sabe organizar muy bien, a quién decirle qué''.

Paola Olmedo

La ex de José María Almoguera lo tiene claro: ''Creo que podríamos elegir a Alvar porque tiene muchas ganas, posibilidades y se le dan muy bien varias cosas''.

Ivonne Reyes

Ivonne es la única que cree que Gerard sería un buen líder: ''Se organiza muy bien con la pesca, nunca está cansado, en general todos vamos bien, pero este hombre no sé de qué energía está hecho porque es muy máquina''.