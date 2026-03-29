Antía Troncoso 29 MAR 2026 - 22:13h.

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En la gala de esta noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' viviremos la primera expulsión definitiva. Los habitantes de 'Playa Destino', Borja Silva, Darío Linero, Marisa Jara y Gabriela Guillén, se verán las caras en un televoto exprés que lo decidirá todo, después de que uno de ellos se salve en el juego de líder. Pero antes, en la parte de la gala de Mediaset Infinity, previa a la emisión en abierto, los familiares de los concursantes dan sus alegatos.

En el plató, los colaboradores y familiares han dado sus diversas opiniones respecto a cuál de los cuatro concursantes de 'Playa Destino' debía ser el expulsado de esta noche. Por ejemplo, Carmen Borrego ha mostrado su apoyo a Marisa Jara: "No quiero que se vaya. Ha superado todo. Los veteranos tenemos capacidad para estar ahí, lo ha demostrado".

La reacción de Sandra Barneda a las palabras de la hermana de Darío

Cumpliendo con sus papel de defensores, los familiares de los cuatro concursantes en riesgo de expulsión definitiva han tomado la palabra para defender la permanencia en el concurso de sus defendidos. Miguel, el marido de Marisa, ha declarado: "Está más tranquila y ahora será otra Marisa si se queda".

Jaime, primo de Borja, ha asegurado: "Borja es una persona muy fuerte mentalmente y ha demostrado que a través del respeto se puede llegar a cualquier lado". Tras esto, Sandra Barneda ha dado la palabra a Araceli, hermana de Darío, quien ha afirmado: "Bueno... si puede ganar lo del líder, mejor". Una declaración que era interrumpida por la presentadora, que muy sorprendida ha dicho: "Oye... ¿de verdad esto es una defensa de tu hermano? ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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Los colaboradores analizan el vínculo entre Borja y Darío en 'SV'

La convivencia en 'Supervivientes' empieza a dar un giro cuando el aislamiento aprieta. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Playa Destino, donde Borja y Darío han pasado de compartir espacio a convertirse, casi sin quererlo, en un apoyo constante el uno para el otro. Los colaboradores opinan sobre este inesperado vínculo.