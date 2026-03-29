Los colaboradores se mojan sobre las primeras decepciones de 'Supervivientes 2026': “Tiene potencial, pero...”

Leticia Requejo, Alexia Rivas, Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González responden a una pregunta clave que pone el foco en los perfiles que menos están convenciendo en 'Supervivientes 2026'

Montoya aconseja a los concursantes de 'Supervivientes 2026' y señala a su favorito

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En 'Supervivientes' hay algo que siempre ocurre, aunque nadie quiera admitirlo en los primeros días: no todos los concursantes cumplen lo que prometían. Con el paso de las semanas, la convivencia se endurece, el hambre aprieta y las estrategias empiezan a asomar. Es entonces cuando el espectador, y también los colaboradores, empiezan a ver con más claridad quién está dando la talla y quién no.

En este punto clave de la edición, con varias tramas ya abiertas y algunos perfiles mucho más definidos, hemos querido poner el foco en una sensación que empieza a repetirse tanto en plató como en redes: la decepción. Por eso lanzamos una pregunta directa a algunos de los rostros más habituales del universo Telecinco: ¿Qué superviviente te está decepcionando? Y lo cierto es que ninguno ha esquivado la respuesta.

Los colaboradores ya tienen claros a sus primeras “decepciones”

Periodistas y colaboradores como Leticia Requejo, Alexia Rivas, Pepe del Real, Adriana Dorronsoro o Giovanna González han aceptado el reto y se han mojado señalando a varios concursantes que, bajo su punto de vista, no están cumpliendo las expectativas que generaron antes de comenzar la aventura.

Porque no se trata solo de quién lo está haciendo peor en las pruebas o quién tiene menos protagonismo. La decepción, en este caso, tiene muchas caras. Hay concursantes que prometían carácter y están resultando más discretos de lo esperado. Otros parecían perfiles fuertes y no terminan de arrancar. También hay actitudes que han sorprendido, pero no en el sentido que muchos esperaban, y estrategias que empiezan a generar cierta desconfianza entre quienes siguen el reality de cerca.

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Algunos nombres se repiten entre los distintos colaboradores. Una coincidencia que refuerza la idea de que hay perfiles que están perdiendo fuerza de forma evidente dentro del concurso. Todo esto llega en un momento especialmente delicado del reality, donde empezar a destacar, para bien o para mal, es fundamental. Porque en 'Supervivientes', pasar desapercibido puede ser tan peligroso como protagonizar un conflicto. Y es precisamente ahí donde está la clave. Ya no basta con sobrevivir, hay que dejar huella.

Mientras tanto, la audiencia sigue muy pendiente de cada movimiento y el debate en plató no deja de crecer. Las expectativas eran altas, pero no todos están sabiendo sostenerlas. Eso sí, si algo ha demostrado este formato a lo largo de los años es que todo puede cambiar de un momento a otro. Un giro inesperado, una discusión o una prueba decisiva pueden darle la vuelta completa a la percepción de un concursante.

Pero, por ahora, la sensación empieza a calar. Hay supervivientes que no están a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y la gran pregunta es inevitable. ¿Lograrán remontar o quedarán marcados como las primeras decepciones de la edición?

Dale play y únete al debate.