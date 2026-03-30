Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 14:00h.

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La nueva concursante oficial de 'Supervivientes 2026' es... ¡Nagore Robles! Los espectadores del reality se han mostrado encantados con la vuelta de la influencer a los realities y el comentario más repetido en redes sociales es que su fichaje "promete". Kiko Jiménez, que participó en las ediciones de 2017 y 2024 que comentaba desde plató Nagore Robles, se ha mostrado de acuerdo con que su presencia en el formato "promete", aunque le ha lanzado una pullita que la influencer no ha dudado en responder.

"Tendría que haber entrado desde el principio y como fichaje estrella, ahora tarde y con ventaja, aún así veremos si da la talla después de lo crítica que ha sido siempre, ¡de momento promete!", ha escrito el novio de Sofía Suescun en la zona de comentarios de la publicación de la cuenta oficial de 'Supervivientes' en Instagram, al que han confrontado algunos espectadores, que le han recordado que no fue crítico con su amiga Marieta, que entró unas semanas más tarde del inicio de 'Supervivientes 2024' y fue su gran aliada en los Cayos Cochinos cuando él se incorporó a la playa principal tras haber empezado la aventura en una playa apartada con Laura Matamoros y los concursantes que iban siendo expulsados.

No solo le han respondido varios espectadores, sino que también lo ha hecho la propia Nagore, que ha reivindicado su participación en el reality pese a sumarse a la aventura unos días más tarde y que se ha tomado con humor que no olvide las críticas que le hizo como concursante en el pasado: "Uy, hay un poco de comentario en tú rencor. Yo hubiera entrado desde el principio, pero de momento no soy directora de casting. Prometo no decepcionar".