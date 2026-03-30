Supervivientes 30 MAR 2026 - 18:12h.

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Tras conocer que la nueva concursante será Nagore Robles , otro participante se jugará su continuidad en la aventura; una expulsión relámpago decidida por la audiencia y la desaparición definitiva de la Playa Destino centrarán gran parte de la atención de la cuarta gala de ‘Supervivientes. Tierra de nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán mañana martes 31 de marzo a partir de las 23:00h en Telecinco .

Además, en esta edición y tras varios días en observación se conocerá la decisión médica sobre la continuidad de Alberto Ávila , pudiendo verse obligado a abandonar la experiencia.

Y se llevará a cabo una apertura excepcional de la Palapa, donde los concursantes vivirán importantes revelaciones que podrían cambiar por completo la convivencia

Además, Playa Destino desaparecerá de forma definitiva, y sus habitantes – Borja, Darío y Gabriela - afrontarán un juego decisivo que determinará su futuro. Solo dos lograrán integrarse en los equipos principales de Playa Victoria y Playa Derrota, mientras que uno de ellos será eliminado en una expulsión exprés decidida por la audiencia, añadiendo aún más tensión a la gala.

Almudena protagonizará uno de los momentos más emotivos al descubrir que Borja y su exnovio, Darío, han permanecido en Honduras desde su salida, sin regresar a España.

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Los equipos de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a ‘La ladera del Parnaso’, un espectacular juego de recompensa en el que deberán demostrar coordinación y rapidez para conseguir unas deliciosas torrijas. Por su parte, Claudia Chacón, Maica Benedicto, Ivonne Reyes y Paola Olmedo se someterán a la ceremonia de salvación, en la que una de ellas será excluida de la lista de nominadas. Y la primera expulsada, Marisa Jara , visitará el plató para analizar su paso por el concurso y comentar los movimientos de sus compañeros desde su salida.