Inédito | Maica y Claudia, indignadas tras el reparto de la lasaña: "Somos las únicas que no comemos"

Supervivientes 30 MAR 2026 - 15:06h.

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Los supervivientes se enfrentaron a una nueva e intensa 'Batalla de los Titanes', que luego derivaría en un dilema complicado sobre la repartición de la jugosa recompensa. Tras dos juegos muy disputados, Jaime Astrain se proclamó ganador de la batalla de esta semana y decidió compartir su recompensa; sin embargo, las últimas beneficiarios fueron Maica y Claudia.

Al llegar a la playa, Claudia y Maica comentan lo sucedido. Claudia comenta el reparto de la recompensa: "¿No podrían habernos dado un pedazo a nosotras o a Soto antes? Los pescados grandes, que también los pescan ellos, son pequeñas cosas comparado con lo que hacemos todo el día. Pareceré un ogro, pero nadie sabe lo que sufrimos tú y yo".

Maica, al borde del llanto, confiesa su frustración: "Y luego dejan toda la comida en el plato… Estoy muy desanimada. Tanto les costaba que nos tocara a nosotras esta semana".

Claudia: "Deberíamos hacer como ellos: quejarse de lo mal que están y decir ‘me quiero ir porque estoy fatal’"

Claudia, visiblemente enfadada, cree que para el resto del grupo ellas son las últimas para todo: "Estoy harta de sentirme así. La última mierda somos nosotras, y me da mucha rabia que digan que son los que más lo necesitan. Somos las únicas que no comemos".

Maica comparte su indignación: "Es que ellos dicen que hacen muchas cosas, pero no valoran lo que hacemos tú y yo. Yo no paro, desde que me levanto hasta que me acuesto".

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Claudia explica la diferencia entre ellas y el resto del grupo: "Nosotras le ponemos más ganas, pero cuando me voy a dormir me suenan las tripas de hambre. Me da ansiedad estar aquí…". Además, añade: "Deberíamos hacer como ellos: quejarse de lo mal que están y decir ‘me quiero ir porque estoy fatal’. Pero nosotras nos levantamos y nos animamos la una a la otra… y aun así no estamos mejor. Le ponemos más ganas".